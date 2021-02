De week in quotes: ‘We gingen graven met de schep en toen zagen we ineens iets uitsteken’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

“We gingen graven met de schep en toen zagen we ineens iets uitsteken.”

De 7-jarige Xavier en 4-jarige Pippa hebben nabij de Haarijnseplas in Utrecht een stuk bot gevonden. Het bleek te gaan om een deel van de heup van een mammoet.

“Dj’s en cocktails moeten nog even wachten. Al zal ik zelf wel een vreugdedansje doen.”

Na een lange periode van geld ophalen, verbouwen en vervolgens weer verhuizen is dit weekend de veganistische supermarkt van Natascha de Rooij geopend in Utrecht.

“Dit is dan ook wel echt een moment suprême.”

Een betonnen draagbalk van maar liefst 90 ton en 24 meter lang is zaterdagochtend bij het Smakkelaarsveld in Utrecht geplaatst. Derrek Schoemaker, projectleider bij Dura Vermeer, noemde de plaatsing van de balk één van de mijlpalen van het project.

“Als jullie een van onze collega’s in een te klein uniform ziet lopen dan kan dit kloppen! Chocola laat namelijk je kleren krimpen!”

Utrechtse politieagenten zijn door bewoners van Lunetten en Hoograven overladen met repen chocolade. Ze wilden laten blijken dat ze opgelucht en dankbaar zijn dat een verdachte is aangehouden voor de belaging van vrouwen in de wijk.

“Als iemand dit op een onbewaakt moment zegt, zeg ik daar niets van. Maar onze gemeente?”

Op een verkeersbord in de Vinkenburgstraat was ‘het Neude’ te lezen in plaats van ‘de Neude’. Op Twitter werd gereageerd op de fout.

“Zodat ze me niet zo makkelijk mee kunnen nemen.”

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vrijdagochtend met acties in Utrecht verschillende wegen geblokkeerd. Sommigen lijmden zichzelf vast aan straatmeubilair.



“Een ode aan sterke vrouwen die de hele wereld op hun schouders dragen.”

Aan de Draaiweg in Utrecht is afgelopen week een nieuwe muurschildering gemaakt. Kunstenaar Max Kisman maakte het ontwerp dat de afgelopen dagen door muurschildercollectief De Strakke Hand op de muur is aangebracht.

“Zonder zonnepanelen gaat dit unieke plan niet door en daarmee is het een gemiste kans voor de buurt en voor de stad.”

De Bethelkerk moet een nieuwe functie krijgen: een huiskamer voor de wijk, zeven woningen en een kerkzaal. Om het initiatief duurzaam te maken moet het dak van de kerk vol komen te liggen met zonnepanelen, maar de gemeente zit dit niet zitten.