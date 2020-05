De week in quotes: ‘We hadden het voor geen goud willen missen’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

“We hadden het voor geen goud willen missen!”

Restaurant Instock moet de locatie in Utrecht sluiten vanwege de financiële gevolgen van de coronacrisis. De eigenaren kijken terug op een mooie tijd.

“Omdat de maatregelen worden versoepeld en het dragen van de kapjes in sommige gevallen verplicht wordt zal er veel vraag zijn.”

Op de Nachtegaalstraat 41 in Utrecht is maandag een pop-up winkel geopend voor niet-medische mondkapjes en desinfectanten.

“Wij zijn verheugd dat, ondanks de huidige omstandigheden met betrekking tot COVID 19, de bouw van de overkluizing doorgaat en naar verwachting in de eerste week van juni zal starten.”

Begin volgende maand wordt gestart met de bouw van de overkluizing op het Smakkelaarsveld in Utrecht. De gemeente zegt blij te zijn dat de werkzaamheden gaan beginnen.

“Aan de ene kant is het verschrikkelijk verdrietig, maar ik mag ook in mijn handen knijpen dat ik er op een nette manier kan uitstappen.”

Anita Geerink liet afgelopen week weten dat ze haar bekende Café Elinkwijk gaat sluiten.

“Toen ik premier Mark Rutte hoorde zeggen dat de bibliotheken weer open mochten was ik al verheugd dat ik hier naartoe kon gaan.”

Mevrouw Vermeulen was de allereerste die maandag de nieuwe bibliotheek aan de Neude in mocht.

“Je merkt wel dat het nieuw is voor iedereen.”

Veel mensen moeten wennen aan de nieuwe regels voor voetgangers die sinds zaterdag in de binnenstad van Utrecht gelden. Dat zei ook een van de verkeersregelaars.

“De overige twee voertuigen bleken in onbeladen toestand wel onder de aslast te blijven, maar kunnen in het 2-tons gebied slechts zeer beperkt beladen worden.”

Verschillende gemeentevoertuigen zijn te zwaar voor sommige delen van de Utrechtse binnenstad en zullen daarom vervangen moeten worden.

“We hebben gekeken wat de impact is van de anderhalvemeterregel op de ruimte die er nodig is voor een terras.”

Horecaondernemer Joris Coenen heeft verschillende scenario’s getekend waarin hij toont hoe een terras er in de anderhalvemetersamenleving uit kan zien.