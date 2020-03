De week in quotes: ‘We hebben besloten om ze niet te laten komen voor hun en onze veiligheid’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

“Het is een pijnlijke beslissing, maar we hebben toch besloten om ze niet te laten komen voor hun en onze veiligheid.”

Het openingsfeest van Roberto Gelato in Utrecht met 7 ijskampioenen gaat niet door vanwege het coronavirus.

“Met de verkoop van de volledige vastgoedportefeuille komt een eind aan de wanpraktijken van deze vastgoedeigenaar in Utrecht.”

Eerder deze week liet de gemeente weten dat een huisjesmelker die veel panden in de stad bezat al het Utrechtse vastgoed heeft verkocht.

“Sta je op het filmpje? Meld je dan bij de politie voordat we aan de deur komen.”

De politie deelde via sociale media ongecensureerde beelden van verdachten die op oudejaarsavond vuurwerk naar agenten gooiden.

“We komen met vijf concrete eisen waarmee de gemeente kan laten zien de crisis serieus te nemen.”

Zaterdag trokken honderden klimaatdemonstranten door Utrecht. Ze eisten een vijftal maatregelen van de gemeente.

“Een jongeman ging kennelijk zo slecht op drank, dat hij het nodig vond om een discussie met een parkeerautomaat fysiek op te lossen.”

Vorige week zondag zijn twee dronken vandalen aangehouden in een Utrechtse parkeergarage.

“Dit bericht is onjuist”.

Nieuwsplatform NOS en de politie in Utrecht waarschuwden voor een onjuist bericht waarin stond dat Overvecht afgesloten werd vanwege het coronavirus.



“Wij zien natuurlijk ook graag dat deze wagens zo veel mogelijk gebruikt worden, […] maar het kan inderdaad voorkomen dat ze langer aan de laadpaal staan dan nodig is.”

De gemeente treedt niet op tegen zogenoemde laadpaalklevers, automobilisten die hun elektrische voertuig op laadplekken laten staan terwijl de accu al vol is. Verhuurbedrijf MyWheels maakt daar handig gebruik van.

“Het is goed dat de gemeente dit doet, maar het is hooguit een tussenoplossing.”

Abonnementhouders van parkeergarage Kop van Lombok klagen over de drukte voor de slagbomen. De gemeente zegt maatregelen te gaan nemen, maar gebruikers twijfelen aan het effect.