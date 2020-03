De week in quotes: ‘We hopen dat dit liedje de eenzaamheid dubbellaags kan verzachten’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

“We hopen dat dit liedje de eenzaamheid dubbellaags kan verzachten.”

Twee Utrechtse kunstenaars van De Nijverheid hebben een liedje gemaakt over hoe het is om net verliefd te zijn in tijden van quarantaine door het coronavirus.

“Bizar leeg.”

Zo omschreven meerdere mensen afgelopen maandag op Twitter de situatie op station Utrecht Centraal.

“Als mensen zelf een Utrechts restaurant willen toevoegen, kunnen zij dat zelf op de website doen.”

Een Utrechtse vriendengroep is een website begonnen om restaurants in de stad een hart onder de riem te steken.

“Dat één goede stoot zo’n impact kan hebben toont aan hoe dapper je moet zijn om de ring in te stappen.”

Eind februari was Central Studios het decor van een grote internationale kickbokswedstrijd.

“Veel internationale ketens hebben besloten de deuren te sluiten, maar zelfstandige ondernemers zijn eigenlijk wel vaak open.”

Volgens het Centrummanagement Utrecht doen winkels er in de stad verstandig aan de openingstijden aan te passen.

“Ik maak je af.”

Een 49-jarige vrouw uit Utrecht moet twee weken de cel in, omdat ze een agent heeft mishandeld en bedreigd met de dood. Ook zei de vrouw dat ze corona had.

“Kom alsjeblieft alleen als het echt moet.”

Het was de afgelopen dagen druk op de Utrechtse afvalscheidingsstations. De gemeente riep op om alleen te komen als het echt noodzakelijk is.

“Ik geluk dat de zon schijnt anders had ik waarschijnlijk helemaal geen klanten.”

Een bloemist aan de Oudegracht had afgelopen zaterdag weinig klanten omdat veel mensen wegbleven uit de Utrechtse binnenstad.