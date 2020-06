De week in quotes: ‘We hopen dat veel inwoners van zich laten horen’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

“We hopen dat veel inwoners van zich laten horen, zodat we als gemeenteraad uiteindelijk een mooie vacaturetekst kunnen opstellen.”

Utrechters kunnen sinds afgelopen week laten weten welke aspecten zij belangrijk vinden van een nieuwe burgemeester. De gemeenteraad vroeg iedereen om mee te denken en ideeën in te sturen.

“Een verpleegkundige, een politieagent of een loodgieter zijn hier dus niet aan het juiste adres.”

De hoge woningprijzen in de nieuwe Merwedekanaalzone riepen afgelopen week een hoop reacties op. Onder andere PvdA-raadslid Bülent Isik maakte zich kwaad over de prijzen.

“Dat moet voor ons allemaal een dure les zijn om daar beter op te letten in de toekomst.”

Wethouder Kees Diepeveen gaf zelf ook aan geschrokken te zijn van de woningprijzen in de Merwedekanaalzone. Hij zei dat er in de toekomst nog beter op gelet moet worden.

“De stad is namelijk flink veranderd in al die jaren.”

De Utrechtse hoogbouwvisie uit 2005 moest volgens een aantal partijen worden aangepast aan de huidige tijd.

“We hebben een goed kennismakingsgesprek gevoerd en kijken uit naar de samenwerking.”

Peter den Oudsten wordt waarnemend burgemeester van Utrecht. De fractievoorzitters gaven aan blij te zijn met de benoeming.

“Juist nu is dat belangrijk, want de vraag naar kantoorruimtes en woningen is onverminderd hoog.”

Wethouder Eelco Eerenberg zei afgelopen week dat de bouw van Wonderwoods snel kan beginnen.

“Het zijn uiteindelijk de gemeenteraadsleden die erover gaan.”

Hoewel Van Zanen door meerdere politici, waaronder Rutte, is aangesproken op de openstaande vacature in Den Haag, zei de burgemeester in het televisieprogramma Buitenhof dat hij zelf de beslissing heeft gemaakt.

“Ik zie dat heel veel mensen het speldje kopen om het vervolgens uit te delen.”

Utrechter Floris Verweij heeft als afstudeerproject van de HKU het Utreg Pride Speldje ontworpen.