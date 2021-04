De week in quotes: ‘We moeten goed monitoren welke maatregelen wanneer effectief zijn’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

“We moeten goed monitoren welke maatregelen wanneer effectief zijn.”

Wethouder Klaas Verschuure maakt met enige regelmaat een rondje door Utrecht. Hij spreekt met ondernemers en laat zich bijpraten over de situatie in de stad.

“De inzichten die met deze proef in Utrecht worden opgedaan, zijn van belang voor de heropening van cafés in heel Nederland.”

De Utrechtse cafés Hofman, de Beurs, Ubica, VinVin en ’t Oude Pierement doen mee aan Fieldlab Cafés. Burgemeester Dijksma noemt de proef een belangrijk lichtpunt voor alle horeca-ondernemers én hun gasten.

“Het voelt ontzettend fout dat als iemand probeert iets op te lossen je iemand, van boven de vijftig, aan gaat vallen.”

Een man die op 17 februari een ogenschijnlijke ruzie wilde sussen op de Willem van Noortstraat werd uiteindelijk zelf het doelwit.

“Dat kan een eenvoudig bankje of een andere (overdekte) ontmoetingsplek zijn of een sportplek.”

De gemeente wil een aantal nieuwe ontmoetingsplekken voor jongeren realiseren in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern.

“Daarom wil ik alle inwoners van de gemeente Utrecht oproepen om een paar tegels te wippen en te vervangen door groen of een geveltuintje.”

Utrecht is een van de veertig steden die meedoet aan het NK Tegelwippen dat dinsdag van start is gegaan. Omdat het merendeel van de buitenruimte in particuliere handen is, deed wethouder Kees Diepeveen de oproep aan alle inwoners om hun steentje bij te dragen.

“De regeling is aangepast, omdat bleek dat de subsidie niet altijd terecht kwam bij projecten die de subsidie ook echt nodig hadden.”

De subsidie voor het toevoegen van nieuwe woningen door panden om te bouwen, gaat voortaan alleen nog naar projecten die sociale huurwoningen of middenhuurwoningen opleveren. Dat heeft de gemeente afgelopen week besloten.

“Er zijn hiervoor geen kaders/criteria opgesteld, waardoor het in de praktijk te weinig wordt gebruikt.”

Er zit een aantal haken en ogen aan het bomenbeleid van de gemeente Utrecht. Het aantal knelpunten dat is opgedoken tijdens een evaluatie wordt daarom aangepakt.

“Ik ben superblij dat de markt eindelijk open is. Deze plek, en de omwonenden, verdienen een goede markt.”

De markt in Leidsche Rijn Centrum is donderdagochtend voor het eerst opengegaan. Wethouder Kees Diepeveen was aanwezig om de marktlui succes te wensen.