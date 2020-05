De week in quotes: ‘We zien dat het op veel plekken in de stad druk is’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

“We zien dat het op veel plekken in de stad druk is, vooral in de binnenstad.”

Het was zaterdag druk in Utrecht. De gemeente riep daarom op om drukke plekken te vermijden.

“Doe je eigen onderzoek, in naam van vrijheid, van mening en pers.”

Tientallen mensen protesteerden dinsdagmiddag in Utrecht tegen de lockdown. De demonstranten deelden onder andere pamfletten uit.

“In de buurtvisie hebben bewoners en ondernemers de wens uitgesproken dat de Kanaalstraat en Damstraat ook in de toekomst levendige en veilige winkelstraten blijven.”

Afgelopen week werd een ontwerp voor de herinrichting van het gebied rond de Kanaalstraat gepresenteerd. Wethouder Lot van Hooijdonk zei dat de straten een begrip tot ver buiten Utrecht zijn.

“In al ons enthousiasme was dit een ondoordachte actie; hiervoor bieden wij ons excuses aan.”

Het Amsterdamse restaurant RIJKS wilde met een bus naar het Janskerkhof komen om afhaalmaaltijden te verzorgen. Uiteindelijk ging het niet door omdat er geen vergunning was.

“Om het geheel vorm te geven hebben we gekozen voor een sobere Art-Deco die destijds veel in Nederland werd toegepast.”

Naast station Utrecht Vaartsche Rijn is afgelopen week een nieuwe muurschildering onthuld. Het kunstwerk is een ode aan de Utrechtse professor Ornstein.

“Op het moment dat blijkt dat het niet op een verantwoorde manier kan, wanneer er bijvoorbeeld te veel bezoekers komen, zal je maatregelen terug moet draaien.”

D66 heeft een plan gepresteerd voor als de horeca straks weer open mag. De partij wil dat er meer ruimte komt voor bijvoorbeeld terrassen en foodtrucks.

“Dat we 1 juni weer open mogen, al is het met beperkingen, is goed voor de moraal.”

Verschillende Utrechtse horecaondernemers reageerden voorzichtig positief op het nieuws dat zij straks weer de deuren mogen openen.

“Die dertig staat wel in groot contrast met het aantal mensen dat we normaliter kunnen ontvangen.”

TivoliVredenburg bereidt zich weer voor om binnenkort weer open te gaan.