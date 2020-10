De week in quotes: ‘We zitten momenteel bovenop de zaak’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

“We zitten momenteel bovenop de zaak.”

De politie is dinsdagavond met groot materieel uitgerukt naar het Beatrixpark in Lunetten. In die omgeving zijn de afgelopen tijd meerdere vrouwen lastiggevallen.

“Hard ingrijpen is noodzakelijk om verdere escalatie te voorkomen en terug te keren naar een beheersbare situatie”

In de regio Utrecht liep het aantal coronabesmettingen zo hoog op dat vorige week de situatie van ‘zorgelijk’ naar ‘ernstig’ werd opgeschaald. Hard ingrijpen was volgens Den Haag noodzakelijk.



“Met deze ruime opzet is het mogelijk om een veilige afstand te houden.”

Het grootste ‘obstacle parcours’ van Europa is deze herfstvakantie te vinden in Utrecht. Volgens de initiatiefnemer is de baan groot genoeg om voldoende afstand te houden.

“Joop van der Maas was een warm mens, oprecht geïnteresseerd in zijn studenten.”

Professor Joop van der Maas, die op 2 juni 2020 overleed, laat zijn volledige erfenis na aan het Utrechts Universiteitsfonds. De Universiteit Utrecht noemt hem een warm mens.

“Door langer open te zijn geef je mensen de mogelijkheid om op een ander moment te komen.”

Centrummanagement Utrecht (CMU) waarschuwde in een brief aan de burgemeester voor meer drukte in de stad als de openingstijden van winkels worden ingekort. Inmiddels is de koopavond afgeschaft.



“De maatregelen die toen zijn genomen wijken niet zo heel veel af van hoe het er nu uitziet.”

DUIC liep onlangs met onder andere wethouder Klaas Verschuure een rondje door het centrum om te kijken hoe de coronamaatregelen uitpakken.

“Juist in deze tijd hebben we deze steun hard nodig.”

Koningin Máxima heeft woensdag een bezoek gebracht aan de Utrechtse zorginstelling Lister.

“Studenten en starters staan over het algemeen erg open voor duurzaamheid en vernieuwing.”

Aan het voormalige KPN-terrein aan de Burgemeester Fockema Andreaelaan wordt veel gebouwd. Het gebied is inmiddels omgedoopt tot de Kwekerij en het wordt duurzaam ontwikkeld.