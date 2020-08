De week in quotes: ‘We zitten nu nog in de beginfase’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

“We zitten nu nog in de beginfase.”

Zowel KPN als T-Mobile hebben afgelopen week het snelle 5G-netwerk in Utrecht geactiveerd.

“Het is een familiebedrijf en dat blijft het.”

Afgelopen week werd bekend dat de bekende horecazaak Stairway gaat sluiten. Eigenaar Henk Westbroek heeft de kroeg overgedragen aan zijn dochter en binnenkort opent er op dezelfde locatie een nieuwe zaak.

“Wij hebben bij de versoepeling van de maatregelen de maximumcapaciteit in het restaurant en op het terras flink naar beneden bijgesteld.”

Beers & Barrels is beboet voor het niet naleven van de coronamaatregelen. Het restaurant zegt de regels echter altijd serieus genomen te hebben.

“We blijven stevig inzetten op maatregelen om de anderhalve meter afstand in de openbare ruimte te waarborgen en monitoren de drukte in de stad.”

De gemeente Utrecht heeft afgelopen week aangegeven geen mondkapjesplicht in te voeren in de stad.

“Voor menigeen is het niet meer rendabel – en met de coronacrisis te onzeker – om over te gaan op het aanvragen van een vergunning met dergelijke hoge leges.”

De belangenvereniging van kleinschalige vakantieverhuurders Host Club Utrecht liet weten zich ‘rot geschrokken’ te zijn van de kosten voor een vergunning om een woning bijvoorbeeld via Airbnb te kunnen verhuren.

“In werkelijkheid is J.P. Coen een kolonist, mensenhandelaar, oorlogscrimineel, en massamoordenaar.”

De actiegroep Helden van Nooit heeft vorig weekend straatnaamborden in de Utrechtse wijk Lombok beklad.

“De verwachting is dat deze groei zich doorzet, waardoor de hoofdroute via het Vredenburg (te) zwaarbelast wordt.”

De gemeente Utrecht wil van de Weerdsingel Oost- en Westzijde een fietsroute maken. Dat zou nodig zijn omdat het huidige netwerk binnenkort overbelast raakt.

“Een authentieke en toegankelijke zaak waar iedereen welkom is en waar je je gelijk thuis voelt.”

Horecaondernemer Bas van Heezik, bekend van Alan & Pim’s aan het Brusselplein in Leidsche Rijn, wil een tweede zaak openen. Daarom is hij een crowdfundingsactie gestart.