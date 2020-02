De week in quotes: ‘Wie wil er nu niet op het Domplein werken?’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

“Wie wil er nu niet op het Domplein werken?”

Het voormalige UCK-pand is afgelopen week feestelijk geopend door de nieuwe tijdelijke gebruikers. Hannah Ebbinge van Theaterschool Utrecht liet weten erg blij te zijn met de nieuwe huisvesting.

“Ze spoelen nu 1,8 miljoen euro gemeenschapsgeld door de goot.”

Vanwege een huurachterstand is de Utrechtse Bazaar failliet verklaard. De directeur van de Bazaar zegt dat het geld op deze manier nooit meer terugbetaald kan worden.

“Er zijn meerdere groepjes gevorderd de wijk te verlaten en hardnekkige groepjes zijn de wijk uitgedreven.”

De politie heeft dit weekend een mogelijk grote vechtpartij weten te voorkomen in Oog in Al.

“Deze woorden gaan zodanig ver dat dit niet geaccepteerd hoeft te worden.”

Een 63-jarige Utrechter is door de rechtbank veroordeeld tot een taakstraf van 40 uur voor het beledigen van koningin Maxima.

“Ze hebben ruzie gehad en het katje wilde zich op de verkeerde plaats verschuilen en kwam helaas in de glasbak terecht.”

De Utrechtse Dierenambulance heeft donderdagochtend een jonge kat gered uit een ondergrondse glascontainer. Het dier had even daarvoor mot met twee soortgenoten.

“Veel eigenaren en bewoners vinden het ondanks een energieadvies aan huis toch nog lastig over te gaan tot uitvoering.”

Utrechtse huiseigenaren die willen verduurzamen kunnen nu naast advies ook begeleiding krijgen van de gemeente.

“Het in brand steken van de camera is illustratief voor het normbesef van een deel van de jongeren in deze omgeving.”

De gemeente heeft besloten om camera’s in enkele straten in Overvecht en Kanaleneiland langer te laten staan.

“Het is zo fijn dat er iemand alert is geweest.”

Max Samsom van Stichting MerkAz gaf aan verheugd te zijn dat een oplettende passant het gestolen beeldje dat voor de ingang van de stichting stond terug heeft gevonden.