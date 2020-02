De week in quotes: ‘Wij verbieden niet het eten van hamburgers’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

“Wij verbieden niet het eten van hamburgers.”

Deze uitspraak deed wethouder Klaas Verschuure tijdens het vragenuurtje in een reactie op opmerkingen van de Partij voor de Dieren. Restaurant Burgerme speelde hierop in door gratis hamburgers uit te delen.

“De herinrichting kan voor een veel leukere sfeer zorgen in de Voorstraat en het gebied meer betrekken bij het centrum.”

De herinrichting van de Voorstraat gaat halverwege april van start en sommige ondernemers kijken er al naar uit.

“Zowel in titel als in vorm is het werk antropomorf; wat inhoudt dat het refereert aan het menselijk lichaam.”

Afgelopen week is een metersgrote gouden courgette op een sokkel buiten bij het Centraal Museum geplaatst.

“Helaas voor deze daders zijn zij na de wedstrijd aangehouden en wordt de derde helft voortgezet in het cellencomplex.”

Afgelopen weekend zijn meerdere zakkenrollers gearresteerd in Utrecht. Ze gebruikten allemaal de voetbaltruc om bij hun slachtoffers de zakken leeg te roven.

“We hebben het nodige meegemaakt en daar ook van geleerd.”

Er zijn zorgen binnen de Utrechtse politiek over het plan om 600 woningen voor werkende jongeren in Leidsche Rijn te bouwen. Het concept bestaat al in Amsterdam en daar zouden problemen zijn geweest. De ontwikkelaar weerlegt de kritiek echter.

“Ik ben er trots op dat we vanaf nu ook op deze locatie in Utrecht kunnen inspelen op de wensen van de binnenstedelijke klanten.”

De twee supermarkten Albert Heijn en Jumbo hebben woensdagochtend hun vestigingen geopend in de Utrechtse binnenstad.

“Ik woon en werk hier al tien jaar, in Suriname heb ik niemand.”

De 65-jarige George Ost dreigt na ruim 20 jaar in Nederland te hebben gewoond uitgezet te worden naar Suriname.

“Het verlies van de markante ‘rode beuk’ gaat ons allen aan het hart.”

Afgelopen week is de 170 jaar oude rode beuk aan de Emmalaan gekapt. Wethouder Kees Diepeveen zegt dat er een waardige vervanger voor in de plaats komt.