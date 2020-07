De week in quotes: ‘Zorg met hart en ziel voor deze stad’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

“Let goed op elkaar. En zorg met hart en ziel voor deze stad.”

Jan van Zanen nam afgelopen week afscheid als burgemeester van Utrecht. Dit gebeurde tijdens een speciale raadsvergadering in TivoliVredenburg.

“Het is zeer betreurenswaardig dat het grondrecht tot demonstratie moet worden ingeperkt omdat een grote groep personen er op uit is om de demonstratie aan te grijpen om wanordelijkheden en geweld te plegen.”

De demonstratie van ‘Nederland in opstand’ die op 4 juli op het Jaarbeursplein in Utrecht had moeten plaatsvinden werd uiteindelijk door de driehoek verboden.

“De politie heeft een spandoek in beslag genomen met de letters ACAB.”

Vorige week zondag ontstond er gedoe over een spandoek bij de Utrecht Pride Demo. De politie heeft uiteindelijk het doek in beslag genomen.

“Deze royale, geschakelde woning met garage staat in het mooie Rijnsweerd Zuid.”

Het huis in Rijnsweerd Zuid waar de oud-burgemeester van Utrecht Jan van Zanen jarenlang heeft gewoond is afgelopen week te koop gezet.

“Er zijn momenteel groepen in Utrecht die erop uit zijn de openbare orde te verstoren.”

De verboden demonstratie van Nederland in opstand is zaterdag toch voor een deel doorgegaan. Gedurende de hele dag heeft de politie 15 personen gearresteerd.

“Handhaven op gevaarlijk gestalde fietsen is een forse maatregel, die bedoeld is voor gebieden waar de druk op de beschikbare openbare ruimte zeer groot is en waar zeer grote getalen fietsen aanwezig zijn en voor problemen zorg.”

Ruim 20 procent van alle fietsen die in Utrecht in 2019 ‘gevaarlijk’ geparkeerd waren en verwijderd zijn door de gemeente waren Swap- of OV-fietsen.

“Omdat onze winkel ook veelvuldig wordt bezocht door passanten komt er speciaal assortiment voor onderweg.”

Afgelopen week werd bekend dat de Albert Heijn in winkelcentrum Hoog Catharijne ruim twee weken dichtgaat voor een grondige verbouwing.

“Nu mogen we eindelijk weer!’’

Utrechters kunnen vanaf woensdag weer terecht bij verschillende sportscholen in de stad. De accommodaties staan na maanden gesloten te zijn geweest vanwege het coronavirus weer te trappelen om mensen te ontvangen.