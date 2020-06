De week in quotes: ‘Zou mooi zijn als het shirt er ook echt komt’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

“Zou mooi zijn als het shirt er ook echt komt.”

Vormgever Nathan Roos heeft op eigen initiatief een speciaal uit- en thuisshirt voor het jubileumseizoen van FC Utrecht ontworpen.

“Als Universiteit Utrecht zijn we erg blij dat er extra woningen op het Utrecht Science Park bij zijn gekomen.”

De eerste studenten hebben afgelopen week de sleutel gekregen van hun nieuwe woning op het Utrecht Science Park.

“De verwachting is dat het tot in de avond duurt voordat de dienstregeling weer normaal zal zijn.”

Het treinverkeer bij Utrecht was vrijdag stilgelegd omdat er kinderen op het spoor liepen.

“Nu er ruimte is, kunnen we een plek creëren waar je graag wil zijn, met groen en water.”

Afgelopen week zijn de werkzaamheden aan het Smakkelaarsveld begonnen. Wethouder Eelco Eerenberg is blij dat er een plan is ontwikkeld dat naar eigen zeggen naadloos past op de plek en bij de missie van gezond leven in een drukke stad.

“We kwamen erachter dat hier een groot complex heeft gestaan waar dakpannen en bakstenen werden gebakken.”

De afgelopen weken is een team van archeologen druk geweest met een bijzondere opgraving langs het spoor aan de Kruisvaartkade in Utrecht.

“We zien dat de cirkels en vakken in het Julianapark en Griftpark goed worden gebruikt en deze zorgen voor verspreiding van de bezoekers.”

De gemeente heeft afgelopen week laten weten dat de witte cirkels en vierkanten die zijn aangebracht in het Julianapark en Griftpark ook in andere parken komen.

“Dit om het woord Utrechtenaar van zijn scheldende betekenis te ontdoen en de aandacht te vragen voor de LHTBQIA+ers in onze stad.”

Het Utrechtse platform Thirty030 is een actie gestart om het woord Utrechtenaar als geuzennaam te omarmen.

“Ik dacht er verder niet meer aan totdat ik bij ProRail ging werken en tijdens een rondleiding in De Inktpot te horen kreeg dat de meubels niet meer bestonden.”

De Catharijnezaal van De Inktpot in Utrecht is in ere hersteld. Het meubilair dat door architect George van Heukelom is ontworpen is na tientalen jaren weer terug in de zaal.