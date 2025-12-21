De wereld achter het afhaalkerstdiner: Eigenaar Utrechts restaurant Blij aan de Vecht vertelt

Tijdens de coronaperiode was het afhaalkerstdiner razend populair. Nog altijd biedt een aantal Utrechtse horecazaken dit fenomeen aan, waaronder ook restaurant Blij aan de Vecht. Waarom doen restaurants dit? Is het nog altijd even populair? En waarom kiezen Utrechters voor zo’n afhaaldiner tijdens de feestdagen? Martijn Knijff, mede-eigenaar van restaurant Blij aan de Vecht, geeft antwoord.

Normaal gesproken kun je bij Blij aan de Vecht terecht voor een borrel, lunch of diner. Tijdens de feestdagen is dit een ander verhaal. Utrechters kunnen dan een diner afhalen. Het restaurant riep dit in het leven tijdens corona. “Iedereen zat toen in lockdown en kon tijdens kerst nergens naartoe. Dus de afhaalmaaltijden liepen toen heel erg goed”, vertelt Martijn.

“Om die reden zijn we er na corona mee doorgegaan. In 2023 boden we het één jaar niet aan. Dat leidde tot veel vragen. Daarom hebben we het vorig jaar weer opgepakt.” Volgens Martijn is het afhaalkerstdiner dus nog steeds populair. “Er is echt heel veel vraag naar. Van koppels tot grote vriendengroepen en families. Dit jaar verwacht ik aan 400 tot 500 mensen een diner te verkopen.”

‘Gemakkelijk en goedkoop’

Dat het afhaaldiner in trek blijft, heeft volgens Martijn meerdere redenen. Zo is het vaak relatief goedkoop (bij zijn restaurant kost een diner 32,50 euro per persoon) en geeft het comfort. Mensen hoeven tijdens de feestdagen niet langer zelf te koken en enkel een maaltijd op te warmen.

Ook merkt Martijn dat mensen tegenwoordig tijdens kerst liever thuis zijn dan een bezoek brengen aan een restaurant. “Het is een trend geworden. Maar als mensen thuis blijven, willen ze meestal niet nog de hele dag in de keuken bezig zijn. Ze willen juist meer tijd spenderen aan vrienden en familie. Daarom kiest men voor het gemak van een afhaaldiner.”

Alles draait om goede voorbereiding

Hoewel het de klant “gemak” oplevert, kost het voorbereiden van een afhaaldiner voor een restaurant juist veel tijd. Blij aan de Vecht begon al in de herfst met het eerste voorwerk. Martijn: “Als eerst bedachten de koks een menu. Hierbij letten ze erop dat de maaltijden echt foolproof zijn. Iemand moet het diner zonder al te veel handelingen op tafel kunnen zetten.”

Blij aan de Vecht – Cas Bergsma

Maar dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Er zijn namelijk een hoop ingrediënten niet geschikt voor een thuismenu. “Een stuk vlees of vis komt heel nauw”, legt Martijn uit. “Dat kun je verkeerd bakken en is dus niet foolproof.” Hierdoor moeten de koks creatief nadenken over de kerstgerechten. Deze mogen enkel elementen bevatten die hooguit opgewarmd hoeven te worden in de oven, pan of magnetron. “Als je naar de menu’s van andere restaurants kijkt, zie je dat ook zij op die manier een menu opbouwen.”

Wanneer de gangen van het diner vaststaan, controleert Martijn met een aantal anderen of de smaken kloppen, de verhoudingen goed zijn en of het productioneel haalbaar is om dit menu voor honderden mensen afhaal klaar te maken. “Maar het allerbelangrijkste om te controleren, zijn de instructies.” Deze moeten perfect zijn, zodat iemand die nog nooit heeft gekookt het diner goed op tafel krijgt.

“Ik controleer dus iedere stap”, zegt Martijn. “Bij koks gaat veel op automatisme. Hierdoor kunnen kleine dingen vergeten worden in de beschrijvingen.” Ook deze keer ontbraken tijdens de test soms de puntjes op de i. “Na de eerste testronde heb ik de instructies aangescherpt. Nu kan het diner bijna niet meer mislukken.”

Voordelen voor het restaurant

Toch is alle tijd, die in het afhaaldiner gestoken moet worden, het volgens Martijn waard. Het levert natuurlijk financieel wat voor zijn zaak op, maar het heeft ook twee andere grote voordelen. “Het ontlast echt ons personeel tijdens de feestdagen. Zij werken door de afhaalmaaltijden tijdens kerst alleen overdag. Hierdoor kunnen ze ‘s avonds nog naar hun eigen kerstdiners. Dat was eerder zonder de afhaalmenu’s niet mogelijk. Toen was het restaurant gewoon open.”

Tegelijkertijd zijn de diners ook “goede promotie voor de zaak”. “We brengen niks thuis, waardoor mensen zelf naar het restaurant moeten komen om het diner op te halen. Zo leren ze meteen Blij aan de Vecht kennen.” Martijn hoopt met de afhaaldiners dus ook dat mensen zijn restaurant onthouden en na de feestdagen weer terugkomen.

Niet meer weg te denken

Het afhaaldiner tijdens de feestdagen is daarmee misschien niet langer een trend, maar een blijvertje. Ook Martijn denkt volgend jaar weer door te gaan met het afhaalconcept. Hij plaatst hierbij wel een kanttekening. “Het moet nog blijken of het dit jaar net zo goed bevalt als eerdere jaren. Als de vraag tegenvalt of als het personeel het niet meer ziet zitten, dan kunnen we er altijd weer mee stoppen.”