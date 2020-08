De werkagenda van vj Liza Verboon was ineens leeg door de coronacrisis

Het zou een prachtige zomer worden voor de Utrechtse Liza Verboon. Ze werkt als freelance vj bij tal van clubs en feesten en dit jaar zou ze ook het festivalseizoen gaan meepakken. Maar net als veel anderen in de creatieve sector werd ze hard geraakt door de coronacrisis. Steeds meer afzeggingen kwamen binnen totdat haar agenda leeg was. Nu krabbelt ze weer op, maar nog steeds blijven de evenementen uit en voelt ze zich gedwongen na te denken over andere werkzaamheden.

Liza is een vj, een artiest die geïnspireerd op de muziek live videoshows geeft bij festivals en in clubs. Die show is de ene keer met projectors, maar de andere keer met ledschermen. Ze werkt door het hele land, voornamelijk op techno-feesten en via het Utrechtse bureau Triomf Agency. Met een achtergrond als illustrator kan ze zelf alle beelden maken die ze gebruikt als vj. Ze doet dit al jaren, vooral op clubs en feesten, en zou deze zomer ook grote festivals meepakken.

“Aan het begin van dit jaar dacht ik echt: ‘yes, het gaat goed met mijn bedrijf, ik heb er zin in’.” Maar toen kwam corona opzetten. Als een van de eerste maatregelen werden evenementen met meer dan honderd mensen verboden: “Al mijn werkzaamheden als vj doe ik op feesten waar honderden mensen komen. Gelijk werden mijn boekingen verplaatst.”

Verplaatst

De eerste weken werden feesten en festivals nog een paar weken verplaatst. Maar al snel werd duidelijk dat het een kwestie van maanden of nog langer zou worden. “Ik heb lang nog gehoopt dat ik op ADE in oktober weer zou kunnen werken, maar dat heb ik nu ook opgegeven.” Het inkomen van Liza droogde op. En haar vriend, met wie ze samenwoont, werkt ook als freelancer en kreeg met dezelfde problemen te maken. Dit terwijl de kosten doorliepen.

“We hadden wel een buffer opgebouwd, spaargeld. Maar je verwacht dat niet te moeten gebruiken vanwege een pandemie. Natuurlijk krijg je dan financiële zorgen, ik heb daar wakker van gelegen. Maar ik maakte mij nog meer zorgen om de gehele evenementensector – het is om verdrietig van te worden – omdat daar mijn opdrachtgevers zitten. Wanneer zij failliet gaan, ben ik ook mijn inkomen kwijt. Dat is iets wat veel mensen die ik hierover spreek zich niet realiseren. En als die clubs en poppodia het wel redden, ben ik bang dat visuals door een vj als eerst verdwijnt van hun lijst met kostenposten om hun omzetderving recht te trekken.”

Tozo

Met het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), kreeg ze samen met haar vriend toch wat inkomen. Aangevuld met haar spaargeld komt ze dus net rond. “Met de Tozo was ik erg blij. Het zijn nu ook niet zozeer meer de geldzorgen, daar kom ik uiteindelijk wel uit. Alles was vooral zo verdrietig, wekenlang kwam er geen goed nieuws. Ook zaten ik en mijn vriend plotseling alleen nog maar thuis, terwijl we gewend waren om constant te werken en eropuit te zijn, ook dat doet mentaal wat met je. Het heeft mij ook vreselijk aangegrepen allemaal.”

Liza wilde ook vooral weer aan de slag. Ze startte samen met haar vriend Club Karton, een wekelijkse livestream met visuals en muziek en ging nadenken over de toekomst. “Voorlopig zullen er geen grote evenementen zijn, en clubs lijken ook nog wel even dicht te zijn. Nu ik maanden geen werk heb gehad en geen Tozo 2 mag ontvangen (omdat het inkomen van haar vriend mee telt, red.), ben ik weer meer aan het werk als illustrator, wat ik voor het vj’en was. Ook ben ik aan het nadenken of ik niet nog een master moet doen. Veel ondernemers zeggen stilstaan is achteruitgang. Ik moest daar altijd wat om lachen, maar voel dat nu toch ook een beetje zo. Dus ik kijk vooral vooruit naar wat er wel kan.”

Onder de Mensen is een serie verhalen van DUIC in samenwerking met de gemeente Utrecht waarin we zoeken naar voorbeelden van hulp, ondersteuning en initiatieven in de stad. Bij wie kun je terecht voor een steuntje in de rug om je leven weer op de rit krijgen? Hoe ondersteunen en helpen mensen elkaar om een stapje verder te komen? Wie zijn de enthousiaste initiatiefnemers die opstaan voor hun buurt? Hoe ondervinden Utrechters de gevolgen van de coronacrisis?