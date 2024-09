Deel Amsterdamsestraatweg en Weerdsingel Westzijde in Utrecht straks een maand dicht voor auto’s

Delen van de Amsterdamsestraatweg en het begin van de Weerdsingel Westzijde zijn van oktober tot november in beide richtingen afgesloten vanwege werkzaamheden. Voor fietsers en voetgangers blijven de straten wel grotendeels open. “Mensen kunnen […] kijken of ze op de fiets kunnen, of gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer”, zegt wethouder Dennis de Vries.

De Amsterdamsestraatweg wordt momenteel opnieuw ingericht en automobilisten kunnen alleen vanaf de Marnixlaan richting het centrum over de weg rijden. Op zondagavond 6 oktober wordt het deel tussen het Oppenheimplein en Ondiep-Zuidzijde in beide richtingen afgesloten. Onder dit deel van de Amsterdamsestraatweg loopt namelijk een riool dat moet worden vernieuwd. De afsluiting duurt tot en met 10 november.

Ook het riool dat onder de Weerdsingel Westzijde loopt wordt vernieuwd en bij deze straat wordt ook de waterleiding aangepakt. Daarnaast wordt de kruising met de Amsterdamsestraatweg opnieuw ingericht. De Weerdsingel Westzijde gaat ook dicht op 6 oktober en de verwachting is dat weg op 4 november weer geopend wordt.

Bus

Auto’s, motoren en brommers moeten omrijden. Da geldt ook voor de bus. Er komt een tijdelijke halte op de Royaards van den Hamkade, op de kruising met Ondiep-Zuidzijde. “Mensen kunnen ook kijken of ze op de fiets kunnen, of gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer”, zegt wethouder Dennis de Vries. “Buiten de spits is dat altijd wat rustiger. En voor wie gemakkelijk thuis kan werken, is dat ook een goede oplossing.”

Tot slot zegt de wethouder goed te kijken naar de bereikbaarheid van het gebied. “We doen ons uiterste best om woningen, winkels, horeca en bedrijven zo bereikbaar mogelijk te houden. Daarom zijn tijdens de afsluiting delen van de Amsterdamsestraatweg tijdelijk weer in twee richtingen open voor autoverkeer.”