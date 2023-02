Deel Archimedeslaan in Utrecht wordt opnieuw ingericht om fietsroute ‘aantrekkelijker’ te maken

Een deel van de Archimedeslaan in Utrecht wordt straks opnieuw ingericht. Het is de bedoeling dat fietsers voorrang krijgen op automobilisten, er een onverhard pad voor voetgangers komt en de vrijgekomen ruimte wordt ingericht met groen. Het doel van de herinrichting is dat de fietsroute vanuit Rijnsweerd richting onder mee De Bilt ‘aantrekkelijker’ en ‘herkenbaarder’ wordt.

Het gaat om het deel van de Archimedeslaan dat tussen de Biltsestraatweg ligt en de T-splitsing van de Pythagoraslaan en het overige deel van de Archimedeslaan. De gemeente heeft nu een zogenoemd functioneel ontwerp vastgesteld dat de komende periode wordt uitgewerkt tot definitief ontwerp.

In dat functioneel ontwerp is te lezen dat de huidige rijbaan moet worden ingericht als fietsstraat. Dit houdt in dat er rood asfalt komt en dat fietsers voorrang hebben. Ook wordt de rijbaan iets smaller. Het huidige fietspad wordt omgetoverd tot onverhard voetpad. In de ruimte die vrijkomt door de rijbaan te versmallen komen gras, planten en bomen.

Offerhausweg

Vanaf ongeveer de helft van dit deel van de Archimedeslaan loopt een fietspad richting de Offerhausweg, en het noordelijke deel van deze straat staat in verbinding met de Biltsestraatweg. Ook dit asfalt wordt rood.

De Archimedeslaan-Noord wordt opnieuw ingericht om voetgangers en fietsers meer ruimte te geven. “De fietsroutes vanuit Rijnsweerd naar de Voorveldsepolder en naar De Bilt maken we aantrekkelijker en herkenbaarder. Dat doen we door de rijbaan in te richten als fietsstraat en het noordelijke gedeelte van de Offerhausweg rood asfalt te geven”, aldus de gemeente.

Als alles volgens planning verloopt gaat de eerste schop dit najaar de grond in.