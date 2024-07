Deel Jaarbeursplein in Utrecht afgezet vanwege man in hijskraan

Een deel van het Jaarbeursplein in Utrecht is vrijdagavond afgezet omdat een man in een hijskraan was geklommen. Hij is uiteindelijk met hulp van een specialistisch team van de politie weer naar beneden gekomen.

“Op dit moment wordt een omgeving afgezet op het Jaarbeursplein in Utrecht in verband met een persoon in de hijskraan”, schreef de politie rond 22.35 op X. Daarbij werd ook gezegd dat een specialistisch team en onderhandelaars onderweg waren om de man weer naar beneden te krijgen.

Een paar uur later, om 01.45 uur, liet de politie via sociale media weten dat de man onder begeleiding van het team en de onderhandelaars naar beneden was gebracht. “De persoon zal worden overgedragen aan het zorgkader.”