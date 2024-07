Deel kademuur bij Janskerkhof in Utrecht wordt dit najaar hersteld

Een deel van de kademuur, die tussen de Stammetsbrug en de Maarsbergerbrug in Utrecht ligt, moet worden hersteld. Volgende maand worden de constructies van de omliggende kelders geïnspecteerd en in september kan het werk aan de muur beginnen.

Het gaat specifiek om het deel van de kademuur van de Drift dat aan de zijde van het Janskerkhof tussen de Stammetsbrug en de Maarsbergerbrug ligt. Voordat deze werkzaamheden kunnen beginnen wordt een zogenoemde bouwkundige vooropname gedaan in de kluiskelders en panden aan de Drift, ter hoogte van de kademuur.

“Ook plaatsen we bewegingsmeters op een aantal plekken aan de kademuur en aan de gevels van panden. Zo houden we de omgeving goed in de gaten en passen we de werkzaamheden aan als dat nodig is”, schrijft de gemeente Utrecht.

Als alles volgens planning verloopt begint het herstel in september. De aannemer werkt zoveel mogelijk vanaf het water. “De werkzaamheden kunnen geluidsoverlast veroorzaken. We proberen dit zoveel mogelijk te beperken en werken altijd binnen de geldende geluidsnormen.” De herstelwerkzaamheden duren ongeveer zes maanden.