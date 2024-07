Deel Rivierenwijk heringericht vanwege nieuwe bruggen; Utrechters kunnen nog twee weken reageren

De Waalstraat en Zijldiepstraat in de Utrechtse Rivierenwijk worden de komende periode opnieuw ingericht. Beide straten grenzen straks namelijk aan twee nieuwe bruggen die de wijk verbindt met de nog te bouwen wijk Merwede. Omwonenden kunnen tot en met 31 juli reageren op de plannen.

De wijk Merwede is onderdeel van de Merwedekanaalzone. De bouw van de 6.000 huizen in dit gebied moet nog beginnen. In andere delen van de Merwedekanaalzone, zoals bijvoorbeeld De Nieuwe Defensie op de plek van het voormalige defensieterrein, hebben de eerste bewoners al de sleutel gekregen.

Bruggen

Tussen Merwede en Rivierenwijk stroomt het Merwedekanaal en om deze barrière te doorbreken komen er straks twee extra bruggen, voor fietsers en voetgangers. De bruggen komen ter hoogte van de huidige Waalstraat en Zijldiepstraat.

Hierdoor moeten beide straten op de schop. Voor de Waalstraat gaat het om het deel tussen de rotonde bij de Rijnlaan en het Merwedeplantsoen. De gemeente is van plan het deel bij de Gertrudisschool autovrij te maken, rood asfalt neer te leggen, parkeerplaatsen in te ruilen voor groen en eenrichtingsverkeer in te stellen.

Zijldiepstraat

Ook in de Zijldiepstraat worden parkeerplekken vervangen door groen, wordt de rijrichting omgedraaid en komt er een fietsverbinding naar het fietspad van de Rijnlaan. De klinkers die nu in de Zijldiepstraat liggen, blijven er liggen.

Bewoners kunnen tot en met 31 juli reageren op deze plannen. Daarna wordt alles verder uitgewerkt. De gemeente verwachting in 2026 te beginnen met de werkzaamheden.