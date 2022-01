Deel van afgebrand jongerenhuis Overvecht begin februari hersteld, meidenhuiskamer nog niet

De gebruikers van het jongerenhuis in de Utrechtse wijk Overvecht, dat tijdens de afgelopen jaarwisseling zwaar beschadigde door een brand, kunnen binnenkort terug naar hun oude pand op de Scharlakendreef. De verwachting is dat BOKS in de week van 7 februari terug kan. Dat schrijft wethouder Eelco Eerenberg in een brief aan de gemeenteraad. Voor de meidenhuiskamer van Stichting Jongerenwerk Utrecht (JoU) duurt het nog een aantal maanden.

“De schade aan het pand is inzichtelijk gemaakt. Een aannemer is gecontracteerd. Inmiddels is het dak van het gebouw dicht en zijn de herstelwerkzaamheden in volle gang”, meldt Eerenberg. Momenteel heeft het jongerenhuis zelf een ruimte gevonden in buurthuis De Boog op de Gambiadreef.

Door een explosie en brand tijdens de jaarwisseling raakte het gedeelte waar de meidenhuiskamer zit flink beschadigd. Volgens de wethouder was herstel van dit deel van het gebouw in eerste instantie niet mogelijk, maar daar komt hij nu op terug. “Gelukkig kan ik u nu melden dat de kosten van herstel acceptabel zijn en dat de gemeente hiervoor verzekerd is. Het herstel van dit deel van het pand neemt echter wel een aantal maanden in beslag.”

Veilige en prettige omgeving

Voor de huiskamer werd daarom gezamenlijk gezocht naar een vervangende ruimte. ‘Met de meiden’ bezocht de gemeente mogelijke locaties, schrijft de wethouder. Uiteindelijk voldeed een klaslokaal aan de Winterboeidreef 10 het meest aan de eisen en wensen.

De alternatieve ruimte moest namelijk ongeveer 40 vierkante meter zijn, een keukenblok hebben, op korte termijn beschikbaar zijn en een veilige en prettige omgeving hebben. “Het pand is netjes en biedt potentieel voor samenwerking/interactie met andere gebruikers.” Over een maand kan de huiskamer daar zijn intrek nemen.

De ruimte is maximaal twee jaar beschikbaar. De gemeente overlegt met JoU en BOKS wanneer de meidenhuiskamer terug kan naar de oude ruimte aan de Scharlakendreef, die dan is opgeknapt.