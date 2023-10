Deel van bestrating werf langs Oudegracht in Utrecht krijgt weer het unieke oude patroon

Het patroon van de bestrating op de werf tussen de Zandbrug en de Jacobibrug in Utrecht krijgt weer het oude patroon. Na het herstel van de walmuur en de werf in 2018 en 2019 zijn de stenen niet op de juiste manier teruggelegd en ook dat wordt nu hersteld.

Elk stukje werf heeft volgens de gemeente Utrecht een uniek patroon in de bestrating. “Toen de walmuur en werf in 2018-2019 zijn hersteld, is de werf op een aantal plekken anders bestraat dan de bedoeling was. Het oude unieke patroon is toen op veel plekken niet juist teruggelegd”, schrijft de gemeente.

De westkant van de werf tussen de Zandbrug en de Jacobibrug wordt vanaf 30 oktober opnieuw bestraat. Het werk wordt in kleine stukjes gedaan, ongeveer één werfkelder per keer. Onder meer hierdoor zijn de kelders altijd bereikbaar. Het materiaal dat gebruikt wordt ligt op een ponton op de Oudegracht.

Met de hand

Als het nodig is worden er loopplanken over de werkzaamheden gelegd. De stenen worden handmatig in de grond gelegd en om ervoor te zorgen dat ze allemaal stevig vastzitten, wordt gebruikgemaakt van een trilplaat. “Deze kan zorgen voor wat geluidshinder”, aldus de gemeente. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden zo’n zes weken duren.

Tot slot wordt ook de stronk van de sierappelboom, die eind vorig jaar werd gekapt, verwijderd. Komende winter wordt hier een nieuwe boom teruggeplant.