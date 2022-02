Deel van Centraal Museum vanaf maart tot begin 2023 gesloten vanwege verbouwing

De zogenoemde 1920-vleugel van het Utrechtse Centraal Museum is van dinsdag 1 maart tot het voorjaar van 2023 gesloten vanwege een renovatie. De tentoonstellingen in de overige delen van het museum blijven wel toegankelijk.

Het gaat om het deel van het museum dat aan het Nicolaaskerkhof en deels langs de Agnietenstraat ligt. De vleugel werd in 1920 gebouwd en is nu dus ruim 100 jaar oud. Het deel zou toe zijn aan een opknapbeurt, waardoor het gebouw straks voldoet aan de ‘eisen van de toekomst’.

Zo wordt de vleugel onder meer beter geïsoleerd en komen er zonnepanelen op het dak. Vanwege de monumentale status van het pand en het beschermd stadsgezicht, komen de panelen uit het zicht te liggen. Daarnaast komt er ook een beter ventilatiesysteem waardoor de luchtkwaliteit beter moet worden.

Bouwplaats

De 1920-vleugel is momenteel al gesloten voor publiek. Deze maand zijn alle kunstwerken uit dit deel van het museum weggehaald. Op 1 maart starten de werkzaamheden en zal er een steiger langs het gebouw worden opgebouwd. Gedurende de werkzaamheden wordt een deel van de parkeerplaats aan het Nicolaaskerkhof gebruikt als bouwplaats.

Het is de bedoeling dat alle werkzaamheden voor het eind van dit jaar zijn afgerond, zodat de opgeknapte vleugel in het voorjaar van 2023 weer in gebruik kan worden genomen door het Centraal Museum.

