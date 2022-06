Deel van de A28 bij Utrecht afgesloten na ongeluk met vrachtwagen

Vanwege een ongeval op de A28 bij Utrecht is een deel van de snelweg afgesloten. Bij het incident zijn ten minste een personenauto en een vrachtwagen betrokken.

Het ongeluk gebeurde rond 15.15 uur vlakbij de afrit Utrecht Science Park. Een vrachtwagen kwam daardoor dwars over de weg te staan. Hoe het ongeval kon gebeuren en of er gewonden zijn gevallen is niet bekend.

Omdat de vrachtauto de weg blokkeert worden automobilisten die daardoor vaststaan door de berm naar de parallelweg geleid.

Rijkswaterstaat meldt via sociale media dat de verbindingsweg vanuit knooppunt Lunetten naar de A28 richting Amersfoort dicht is. “Verkeer wordt via de afrit langs het ongeluk geleid. Het is nog niet bekend hoelang de weg dicht blijft.”