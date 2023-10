Deel van de Rijnlaan in Utrecht binnenkort tijdelijk afgesloten vanwege aanleg nieuw fietspad

De fietspaden langs het deel van de Rijnlaan tussen de Waalstraat en Socrateslaan worden opgeknapt en daardoor moeten automobilisten tijdelijk omrijden. De werkzaamheden beginnen op 6 november en duren naar verwachting tot 24 november.

De fietspaden op de Rijnlaan zijn volgens de gemeente versleten en wortels van de bomen drukken het asfalt omhoog. Van 6 tot en met 17 november wordt eerst onderzoek gedaan naar deze wortels en ook worden de stoepen langs het fietspad gerepareerd.

Tijdens dit voorbereidend werk is de Rijnlaan tussen de Waalstraat en Socrateslaan bereikbaar voor auto’s. “Een aantal zijstraten moeten we kort afsluiten. Verkeer rijdt dan via een volgende straat de wijk in of uit. Fietsers leiden we op sommige plekken over de stoep”, schrijft de gemeente.

Regen

Van 20 tot en met 24 november is het zuidelijke deel van de Rijnlaan helemaal afgesloten. Auto’s worden in die periode omgeleid via de Socrateslaan, Europalaan en Balijelaan. Bestemmingsverkeer kan volgens de gemeente via de Jutfaseweg en Merwedekade de wijk in.

De gemeente houdt in de planning een slag om de arm. Bij langdurige regen kunnen de werkzaamheden namelijk uitlopen of uitgesteld worden.