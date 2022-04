Deel van de snelweg A2 bij Utrecht afgesloten na ongeval

Op de snelweg A2 bij Utrecht zijn twee rijstroken afgesloten vanwege een ongeval. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten om te rijden via de A27 en A12.

Het gaat om de A2 bij knooppunt Oudenrijn in de richting van Amsterdam. Net na het middaguur was er op dit deel van de snelweg een ongeval waardoor een voertuig op zijn kant kwam te staan.

Twee rijstroken zijn afgesloten. “Ga je richting Amsterdam? Dan kun je omrijden vanaf knooppunt Everdingen over de A27 en A12”, aldus Rijkswaterstaat.

