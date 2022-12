Deel van Lombok in Utrecht is zaterdag opnieuw veiligheidsrisicogebied vanwege wedstrijd Marokko-Kroatië

Burgemeester Sharon Dijksma heeft besloten om een deel van de Utrechtse wijk Lombok zaterdag opnieuw aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied, vanwege de wedstrijd Marokko-Kroatië. Vanaf 14.00 uur kan er preventief gefouilleerd worden. Ook worden een aantal andere maatregelen genomen.

Burgemeester Dijksma neemt de maatregelen in overleg met politie en het Openbaar Ministerie, nadat na eerdere wedstrijden van Marokko op het WK ongeregeldheden waren ontstaan. Het veiligheidsrisicogebied is van kracht van 14.00 tot 0.00 uur. Ook wordt er extra verlichting geplaatst, is er aanvullend cameratoezicht en worden er verkeersmaatregelen genomen.

“De inspanningen van alle betrokken partijen – van politie tot buurtvaders en van jongerenwerkers tot moskeebesturen – zijn en blijven erop gericht een zo mooi en veilig mogelijk feest te faciliteren na winst van Marokko. Afgelopen wedstrijden is de aanvankelijke feestvreugde echter omgeslagen naar een grimmige sfeer met rellen en geweld tegen de politie”, aldus de gemeente.

Er werd onder meer zwaar, illegaal vuurwerk afgestoken en naar de politie gegooid. Vanwege de zwaarte van het vuurwerk is het volgens de gemeente vergelijkbaar met een explosief. Dat zorgt voor ‘levensgevaarlijke situaties’. “Deze situaties zijn ontoelaatbaar”, zegt de gemeente. Het opnieuw aanwijzen van een veiligheidsrisicogebied moet dit zaterdag voorkomen.