Deel van plafond van Castellum Hoge Woerd in Utrecht naar beneden gevallen; pand is gesloten voor publiek

Een deel van het plafond van Castellum Hoge Woerd in Utrecht is naar beneden gekomen. Het pand is vanwege het incident momenteel gesloten voor publiek.

Castellum Hoge Woerd in Leidsche Rijn biedt onderdak aan onder meer een museum, theater, een café en een stadsboerderij. In het museum ligt ook het bekende schip De Meern 1, het best bewaarde Romeinse rivierschip dat in Noordwest-Europa is gevonden.

Donderdagmiddag kwam een deel van een verlaagd plafond bij Castellum Hoge Woerd naar beneden. Niemand raakte gewond, maar er is wel schade aan het gebouw. Het pand is eigendom van de gemeente en inspecteurs van de gemeente onderzoeken de oorzaak en de schade.

Castellum Hoge Woerd is momenteel gesloten, de gemeente kijkt hoe en wanneer het pand weer kan worden geopend. De tuinen, natuurspeelplaats en dierenweides van Steede Hoge Woerd zijn wel open en bereikbaar via de poorten aan de Vicuslaan.