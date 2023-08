Deel van Platolaan in Utrecht twee weken dicht; auto’s en fietsers moeten omrijden

Vanwege de aanleg van een nieuwe fietsroute wordt vanaf 14 augustus een deel van de Platolaan in Utrecht twee weken afgesloten. Auto’s en fietsers moeten in die periode omrijden.

De gemeente wil de nieuwe fietsroute door Rijnsweerd Zuid aanleggen om het zeer drukke kruispunt van de Platolaan en de Weg tot de Wetenschap te ontlasten. Sinds 2019 lopen er gesprekken met omwonenden en belanghebbenden en wordt er gewerkt aan een ontwerp. Dagelijks fietsen hier duizenden mensen van en naar het Utrecht Science Park (USP).

Stoepen

De werkzaamheden lopen op schema en zijn inmiddels bij afgerond. Op het deel van de Platolaan tussen de Weg tot de Wetenschap en de Cicerolaan zijn de stoepen al smaller gemaakt en ook zijn vijf parkeerplaatsen verdwenen. Dit is gedaan om meer ruimte te maken voor de fiets.

De rijbaan van dit deel van de Platolaan moet nog opnieuw worden ingericht en ook moeten de verkeerslichten nog een andere plek krijgen. Voor deze werkzaamheden moet dit deel van de weg volledig worden afgesloten. Dat gebeurt van 14 augustus tot en met 1 september.

Zomer

De gemeente schrijft dat de Platolaan een belangrijke route is tussen de binnenstad, het USP, zwembad de Krommerijn, Amelisweerd en de sportvelden Maarschalkerweerd. “Daarom kiezen we ervoor om de nieuwe rijbanen aan te leggen in de zomervakantie. Dan is de kruising minder druk en de overlast kleiner.”

Fietsers en auto’s moeten omrijden via de Wim Sonneveldlaan. Voetgangers kunnen langs de werkzaamheden lopen en dat geldt ook voor mensen die de fiets aan de hand nemen.

Vlot

Als de werkzaamheden straks zijn afgerond kunnen fietsers vanaf de Platolaan al voor de verkeerslichten linksaf slaan naar het fietspad langs de Weg tot de Wetenschap. “Fietsers hoeven hierdoor niet meer te wachten voor het stoplicht en rijden vlot door. Omdat we verwachten dat veel fietsers hiervoor kiezen, neemt de drukte op het kruispunt Weg tot de Wetenschap- Platolaan en bij de trambaan flink af.”