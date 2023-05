Deel van Utrechtse buurt Kanaleneiland wordt groener en verkeersveiliger

Het deel van Kanaleneiland dat in de omgeving van de Bernadottelaan en Bevinlaan ligt, moet worden aangepakt. De gemeente Utrecht heeft een voorlopig ontwerp gepresenteerd waarin de plannen te lezen zijn.

Het plan behelst de herinrichting van de Bernadottelaan, de Nansenlaan, de De Gasperilaan, de Bevinlaan en gedeeltes van de Rooseveltlaan, de Marshalllaan en de Trumanlaan. “Het gebied tussen de Bevinlaan en de Bernadottelaan is sinds de bouw van Kanaleneiland niet meer grootschalig aangepakt. De bestrating, riolering, het groen en het straatmeubilair zijn aan vervanging toe, de inrichting van de openbare ruimte voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd”, schrijft het college in een brief aan de raad. Woningcorporatie Woonin (voorheen Mitros) is daarnaast bezig alle portiekflats in dit gebied te vernieuwen.

Doel

Het doel van de herinrichting van het gebied is onder meer om de straten groener, klimaatadaptiever en verkeersveiliger te maken. Dat wil de gemeente onder andere doen door het achterstallig onderhoud aan het riool en de bestrating aan te pakken. Ook komen er ongeveer 202 extra bomen en moet steen plaatsmaken voor groen. Ook krijgen de straten een ‘30 kilometer per uur-inrichting’.

Tijdens het maken van de plannen zouden buurtbewoners hebben aangegeven dat de parkeerdruk in het gebied hoog is en dat blijkt ook uit zogenoemde parkeerdrukmetingen van de gemeente. Na de herinrichting moeten er net zoveel parkeerplekken zijn als nu, maar het moet foutparkeren in het groen wel tegengaan. “Op termijn gaat de invoering van betaald parkeren helpen om de parkeerdruk omlaag te brengen”, aldus het college.

Verkeer

Ook zouden de bewoners hebben aangegeven dat oversteken lastig is voor voetgangers door de brede straten en omdat er veel auto’s zijn die ook nog eens hard rijden. “Veel maatregelen om dit te verbeteren zaten al in de uitgangspunten, zoals versmallen van straten en veiliger maken van kruisingen. In het voorlopig ontwerp hebben we bovendien een zebrapad en fietsstroken toegevoegd bij het winkelcentrum om de positie van fiets en voetganger verder te verbeteren.”

Dit voorlopig ontwerp wordt vervolgens uitgewerkt tot definitief ontwerp. De start van de werkzaamheden staat eind dit jaar gepland.