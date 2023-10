Deel van Utrechtse politiek wil boetes afstemmen op inkomen en rijkdom

Een boete voor bijvoorbeeld het negeren van een rood verkeerslicht kost iedere Utrechter 289 euro, maar de lokale fracties van de PvdA, GroenLinks en Student & Starter willen dat hier verandering in komt. Zij zijn namelijk van mening dat het huidige systeem ongelijkheid in de hand werkt en vragen het college wat zij kan doen om dit tegen te gaan.

De partijen schrijven dat een bekeuring voor sommige mensen makkelijk te betalen is en dat zij het zich daardoor kunnen veroorloven om te hard te rijden. “Met alle veiligheidsrisico’s van dien. Tegelijkertijd stijgt het aantal mensen dat een boete niet kan betalen, waar vaak aanmaningskosten bovenop komen en zo (nog verder) in de schulden komt.”

Het is volgens de fracties mogelijk om in Nederland een boete afhankelijk te maken van het inkomen, maar in de praktijk zou het nog maar weinig gebeuren. “Nederland is dan ook samen met Albanië een van de weinige landen waar niet vaak rekening wordt gehouden met het inkomen van een verdachte bij de oplegging van een geldboete.”

Gemeente

De PvdA, GroenLinks en Student & Starter willen dan ook van het college weten in welke gevallen de gemeente de hoogte van de boete bepaalt. “Kan het college aangeven bij welk van deze boetes differentiatie in bedrag mogelijk is? Zo niet, kan dan worden aangegeven waarom dit niet kan?”

In juni van dit jaar verscheen op de website van de Universiteit van Amsterdam een artikel van hoogleraar Giuseppe Dari-Mattiacci. Daarin beschrijft hij een aantal argumenten voor een systeem waarbij de boetes zijn afgestemd op het inkomen en de rijkdom van de overtreder. Daarna stelde de PvdA-fractie van Amsterdam schriftelijke vragen over de kwestie en nu zijn deze vragen dus ook gesteld in Utrecht.