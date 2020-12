Deel van Utrechtse Vechtkade moet worden vervangen; Per direct verbod op zware voertuigen

De gemeente Utrecht gaat een deel van de kademuur tussen de David van Mollembrug en de Rode Brug vervangen. De kademuur bleek na onderzoek niet genoeg bestand tegen de belasting van zware voertuigen.

De muur voldoet dus niet meer aan de actuele veiligheidsregels. Zware voertuigen, met een gewicht van 20 ton of meer, worden per direct verboden op dit deel van de kade. Personenauto’s en kleine vrachtauto’s mogen er nog wel rijden, net als vuilniswagens en de voertuigen van nood- en hulpdiensten.

De precieze planning en het plan van aanpak voor het vernieuwen van de kademuur worden nog uitgewerkt. Deze zijn naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 klaar. Daarnaast is er een breder onderzoek gestart naar de kwaliteit van de rest van de kades langs de Vecht. Mogelijk is er op meer plekken onderhoud nodig. De uitkomst van het onderzoek moet er in de zomer van 2021 zijn.

Vechtroute

Het vervangen van de kade betekent ook dat de werkzaamheden aan de fietsroute Vechtroute Zuid minimaal twee jaar opschuiven. Eigenlijk zou de route Hogenoord-Lagenoord-Hogelanden W.Z. tussen de David van Mollembrug en Rode Brug dit jaar al veranderen in een fietsstraat met rood asfalt.