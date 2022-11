Deel van Van Asch van Wijckskade in Utrecht straks 4 weken afgesloten vanwege werkzaamheden

Delen van de Van Asch van Wijckskade in het centrum van Utrecht worden eind deze maand in totaal ongeveer vier weken afgesloten vanwege werkzaamheden. De rijbaan en de parkeervakken zijn volgens de gemeente namelijk toe aan vervanging.

Het gaat om het deel tussen de Noorderstraat en de Van Asch van Wijckstraat. Het herbestraten van dit deel van de Van Asch van Wijckskade begint op maandag 28 november en neemt iets minder dan een maand in beslag.

De werkzaamheden beginnen aan de kant van de Van Asch van Wijckstraat en is opgedeeld in vijf fasen. De eerste drie fasen duren ongeveer een week en de laatste twee een halve week. Rond 23 december worden de werkzaamheden ter hoogte van de Noorderstraat afgerond.

Omleiding

De woningen blijven volgens de gemeente altijd te voet bereikbaar. Het deel waar gewerkt wordt is afgesloten voor verkeer. Automobilisten worden dan ook omgeleid via de Weerdsingel Oostzijde.

De vaklieden werken van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 17.00 uur. “Er zal natuurlijk wat overlast zijn door aan- en afvoer van materiaal en de machines. We proberen de geluidsoverlast altijd zo min mogelijk te houden”, is tot slot te lezen in een wijkbericht.

Ken jij de verhalen achter de Utrechtse horeca uit de 20e eeuw? Arjan den Boer en Ton van den Berg hebben samen een boek over de verdwenen horeca uit deze periode gemaakt en dat is nu te bestellen in de DUIC shop! Bestel hier een exemplaar in de voorverkoop.