Deelauto’s, elektrische wagens en laadpaalklevers: hoe staat het ervoor in Utrecht?

De gemeente Utrecht treedt op dit moment niet actief op tegen laadpaalklevers – automobilisten die hun elektrische voertuig op laadplekken laten staan terwijl de accu al vol is. Er is volgens de lokale overheid nog geen reden om regelgeving toe te passen. Autoverhuurbedrijf MyWheels maakt daar handig gebruik van en huurders laten hun wagens op publieke laadplekken staan. Is dit het bekritiseerde laadpaalkleven en is er eigenlijk iets op tegen?

De sterke groei van elektrische auto’s zorgt ervoor dat ook steeds meer mensen een laadpaal nodig hebben. In Utrecht staan er inmiddels zo’n 500 publieke palen, met twee laadplekken per paal. Tot oktober vorig jaar konden bezitters van elektrische auto’s hier nog gratis parkeren tijdens het laden. Maar sinds oktober betalen zij bovenop het laadtarief ook gewoon het parkeertarief.

Laadpaalkleven?

Het laadpaalkleven is een verschijnsel waarbij automobilisten hun elektrische voertuigen laten staan op een laadplek terwijl de accu al vol is. Daarmee houden ze dus een laadpaal bezet zonder de paal daadwerkelijk te gebruiken. Dit leverde, voordat het parkeertarief voor deze plekken ging gelden, een economisch voordeel op. Tegenwoordig is het puur gemakzucht waardoor automobilisten de auto niet weghalen nadat deze vol is.

Laadpaalkleven kan op kritiek rekenen, want andere elektrische auto’s kunnen niet opladen en moeten op zoek naar een nieuwe paal. Er zijn gemeenten waar laadpaalklevers een hoger tarief moeten betalen: nadat de accu vol is rekent de laadpaal een hoger bedrag per uur af. Dit om te stimuleren dat eigenaren hun wagen weghalen nadat deze vol is. In de gemeente Utrecht is er geen actieve regelgeving voor laadpaalklevers.

MyWheels

Het autoverhuurbedrijf MyWheels verhuurt elektrische auto’s en heeft die verspreid over de stad staan bij publieke laadpalen. Huurders worden opgeroepen om die auto’s ook altijd terug te zetten bij een publieke laadpaal. Op die manier lijkt het zogenoemde laadpaalkleven beleid te zijn, maar directeur Karina Tiekstra ziet dit niet zo. Wel zegt ze: “Het is wel zo dat wij onze huurders vragen de elektrische auto’s na gebruik altijd aan een publieke laadpaal te koppelen.”

MyWheels is afgelopen december begonnen met vijf elektrische auto’s in Utrecht. “Wij zien natuurlijk ook graag dat deze wagens zo veel mogelijk gebruikt worden, en alleen aan de laadpaal staan als het echt nodig is, maar het kan inderdaad voorkomen dat ze langer aan de paal staan dan nodig is.”

Bij het autoverhuurbedrijf wordt er gewerkt met het concept genaamd ‘zone floating’. Utrechters die een elektrische auto gehuurd hebben, moeten die bij terugkomst aan één van de laadpalen koppelen in een bepaalde zone in een buurt. Op deze manier houden ze niet constant één paal bezet maar kunnen de huurders kiezen uit minimaal zeven palen in de buurt. “Maar als de auto daarna niet snel weer verhuurd is kan die inderdaad wat langer aan de paal staan”, geeft ook Tiekstra toe.

We Drive Solar

Er zijn meer aanbieders van elektrische auto’s in Utrecht. De grootste is een concept ontstaan in de stad: We Drive Solar. Dit bedrijf heeft vijftig elektrische auto’s en maakt geen gebruik van publieke laadpalen, maar heeft allemaal eigen palen. Dit is dus een andere werkwijze dan MyWheels.

De directeur van MyWheels noemt het hebben van eigen laadpalen in hun geval ‘suboptimaal’, omdat de palen dan ook vaak ongebruikt zijn als de wagens weg zijn. Ook particulieren bieden hun elektrische auto’s te huur aan, dat gebeurt bijvoorbeeld via deelplatform Snappcar. Daarbij maken de verhuurder en huurder eigen afspraken over het ophalen en wegbrengen van de auto.

De gemeente ziet op dit moment nog geen problemen en is blij met deelauto-concepten als MyWheels. Door het aanbieden van elektrische auto’s hoeven minder bewoners een eigen auto te bezitten en is elektrisch vervoer voor meer mensen toegankelijk. De gemeente erkent dat er nu niet actief gehandeld wordt op zogenoemde laadpaalklevers en ziet ook geen problemen bij MyWheels.

Op dit moment stimuleert de gemeente graag elektrisch vervoer en zijn ze vooral bezig om het aantal laadpalen uit te breiden op plekken waar dat nodig is, in plaats van op te treden tegen laadpaalklevers. De gemeente laat ook weten niet veel klachten hierover te ontvangen.

Toekomst

MyWheels-directeur Tiekstra snapt dat het vervelend kan zijn als mensen een blok verder moeten rijden bij een bezette laadpaal. Ze zegt dat het bedrijf dan ook wil leren van de ervaring die ze opdoen met de auto’s die er sinds december staan. Zo ligt er het plan om auto’s pas te laten laden als de accu’s minder vol zijn dan 80 procent.

De komende jaren moet het aantal laadpalen in Utrecht sterk gaan uitbreiden. Momenteel zijn er ongeveer 500 te vinden in de stad, maar dat moeten er 2600 worden. De gemeente is bezig om te onderzoeken waar deze palen precies moeten komen. De gemeente laat weten dat de bezettingsgraad van de bestaande laadpalen leidend is voor uitbreiding van het netwerk.

Of er uiteindelijk zoveel laadpalen geplaatst worden is dan ook afhankelijk van de daadwerkelijke groei van de vraag naar publiek laden. De gemeente ziet graag dat een automobilist in elke subbuurt van Utrecht een vrije laadpaal kan vinden.

Nieuwe palen

De komende tijd onderzoekt de gemeente ook op welke plekken de laadpalen goed kunnen staan. Per wijk zijn er daar zogenoemde locatieplannen gemaakt. Deze zijn vanaf 2 maart in te zien via deze website. Bewoners kunnen reageren op de locatieplannen tot 15 maart. De gemeente verwacht dat het aantal plekken, die in de locatieplannen staan, genoeg is voor de komende vijf jaar.

Prognose van aantal nieuwe laadpalen per wijk in 2025

West – 203

Noordwest – 210

Overvecht – 242

Noordoost – 214

Oost – 433

Binnenstad – 71

Zuidwest – 253

Leidsche Rijn – 205

Vleuten-De Meern – 269

Totaal – 2100