Deelvervoer populair in Utrecht; met name de bakfiets wordt omarmd

Alle vormen van deelvervoer zijn in Utrecht bezig aan een opmars. Met name de bakfietsen worden volop gebruikt in de stad. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente. Daarnaast is ook bekendgemaakt dat Donkey Republic verdwijnt uit Utrecht.

Uit een rapport van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) bleek in oktober van dit jaar dat het aandeel deelauto’s dat in Nederland op de weg rijdt laag is. In steden ligt dit echter net even anders. Volgens het KiM wonen autodelers namelijk vooral in stedelijke gebieden, zoals Utrecht.

In de periode januari tot en met oktober 2021 werd een deelauto in Utrecht gemiddeld 0,67 keer per dag gereserveerd. In deze cijfers ontbreken SnappCar en OnzeAuto, platforms waarop mensen hun eigen auto kunnen uitlenen.

Een reservering van een deelauto kan volgens de gemeente uit meerdere ritten bestaan. “Daarmee rijden deelauto’s gemiddeld vaker dan veel Utrechtse privéauto’s”, is te lezen in een brief aan de raad.

Aantal

Eind 2019 stonden er 299 deelauto’s in Utrecht. In 2020 groeide dit tot 531 en eind dit jaar staan er 700 deelauto’s in de stad. Verwacht wordt dat dit aantal in 2022 toeneemt tot meer dan 1.000. Ook zijn er 4.500 particuliere auto’s die gedeeld worden via aanbieders als SnappCar.

Daarnaast neemt ook het aanbod van deeltweewielers toe. Zo heeft aanbieder Cargoroo 100 deelbakfietsen op straat geplaatst. “Het lijkt erop dat Utrecht de buurtbakfiets omarmt”, aldus de gemeente. Uit cijfers blijkt namelijk dat deze deelbakfietsen volop worden gebruikt, om bijvoorbeeld kinderen te vervoeren, boodschappen te doen of grote aankopen te doen.

Van juli tot en met september werden de deelbakfietsen gemiddeld meer dan twee keer per dag geboekt. Dat is volgens de gemeente meer dan in andere steden. Binnen een half jaar is er 92.000 kilometer met alle deelbakfietsen in Utrecht afgelegd.

Bromfietsen

TIER Mobility heeft in oktober elektrische deelfietsen en elektrische deelbromfietsen geplaatst in Utrecht. Inmiddels hebben ruim 1.100 gebruikers met de elektrische fietsen meer dan 2.500 ritten gemaakt en daarmee 11.000 kilometer afgelegd.

Zo’n 900 mensen hebben bijna 2.700 keer de e-scooter gebruikt en daarmee 12.500 kilometer gereden.

Tot slot maakt de gemeente bekend dat de vergunning voor deelfietsaanbieder Donkey Republic vanaf 31 december wordt ingetrokken. Het Deense bedrijf zou niet voldoen aan de afspraken, waaronder het aantal fietsen dat op straat wordt geplaatst.