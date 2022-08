DeFabrique uit Utrecht koopt pretpark in oude Duitse kerncentrale

DeFabrique uit Utrecht heeft de Duitse evenementenlocatie en familiepark Wunderland Kalkar overgenomen. Het ligt net over de Duitse grens, en was hiervoor eigenaar van ondernemer Hennie van der Most. De evenementenlocaties van de DeFabrique bevinden zich altijd in industrieel erfgoed en dat is ook in Wunderland Kalkar terug te zien: het attractiepark is namelijk gebouwd in en rondom een oude kerncentrale.

Oprichter van DeFabrique Holding, Jan van Eck, noemt de overname van het familiepark een droom die in vervulling gaat. “Een locatie met zo’n unieke historie en verhaal past als geen ander bij ons. We zijn Hennie zeer dankbaar dat we Wunderland Kalkar van hem over kunnen nemen, en dat hij de doorontwikkeling van de locatie aan ons toevertrouwd.”

Wunderland Kalkar is sinds 1995 gevestigd in een oude kerncentrale die nooit in gebruik is genomen. In de oude koeltoren is een draaimolen geplaatst. De buitenkant van de toren is omgetoverd tot klimwand. Verder zijn er 40 attracties, 20 vergaderzalen en 430 hotelkamers, en komen er 600.000 gasten per jaar. Een ‘toonaangevende locatie’, aldus de nieuwe eigenaar.

Industrieel Erfgoed

DeFabrique Holding is twintig jaar geleden aan de Westkanaaldijk in Utrecht begonnen in een oud fabriekspand dat werd omgebouwd tot vergader- en vrijetijdscomplex, met onder andere een kartbaan. Acht jaar geleden breidde het uit met een evenementenlocatie op het oude vliegveld in Enschede.

Een kerncentrale is volgens het bedrijf een mooie aanvulling op hun portfolio.