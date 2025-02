Defecte tram blokkeert fietspad en busbaan op Jaarbeursplein in Utrecht

Reizigers die dinsdagochtend met de tram op weg waren van Nieuwegein naar het Utrecht Science Park, kwamen vast te staan op het Jaarbeursplein. Vanwege een storing kwam het voertuig tot stilstand, waardoor het fietspad en de busbaan werden geblokkeerd.



Op het moment van schrijven kon U-OV niet aangeven hoe lang de storing zal aanhouden en ook was de oorzaak van de storing niet bekend. Wel liet de woordvoerder weten dat er al mensen onderweg waren om het probleem te verhelpen.

De defecte tram stond op het spoor ter hoogte van het NH-hotel. Hierdoor was het busverkeer in beide richtingen, dat ook via de trambaan loopt, gestremd. Voetgangers en fietsers moesten via het naastgelegen perron het spoor oversteken.