Defensie en honderden vrijwilligers helpen ook dit jaar weer bij de bestrijding van autobranden

Defensie gaat ook dit jaar weer in de periode rond de jaarwisseling in Utrecht helpen bij de bestrijding van autobranden. Ook is in de wijk Zuidwest een zogenoemd jongeren bondgenotenoverleg gestart en wordt er samengewerkt met zo’n 200 vrijwilligers.

Autobranden zijn al jaren een hardnekkig probleem in Utrecht. Met name rond de jaarwisseling moet de brandweer vaak uitrukken voor de melding ‘voertuigbrand’. De PvdA schrijft in schriftelijke vragen aan het college dat er vorig jaar 152 auto’s zijn verwoest door brand. Dat aantal staat gelijk aan 2018.

Resultaat

Om die reden wilde de partij weten of de gemeente dit jaar extra maatregelen heeft genomen. In antwoord op die vragen wordt gezegd dat de aanpak om autobranden tegen te gaan een wisselend resultaat laat zien.

“Het is niet gelukt om het jaarlijks aantal autobranden te verminderen. Echter door de inzet van professionals en vrijwilligers en door effectief gebruik te maken van schaarse beschikbare middelen, is het ondanks de groeiende openbare orde problematiek in de stad, wel gelukt om het aantal autobranden rond de jaarwisseling te stabiliseren.”

Opgepakt

Ook wijst de gemeente erop dat de afgelopen twee jaar meerdere personen zijn gearresteerd die verdacht worden van het plegen van een autobrand.

Ook dit jaar zijn er weer veel verschillende partijen betrokken om het fenomeen de kop in te drukken. “Jongerenwerkers, brandweerlieden, politie, gemeente, OM, defensie en meer dan 200 vrijwilligers zijn momenteel volop bezig met de voorbereidingen van jaarwisseling”, aldus de gemeente.

Drone

Als voorbeeld wordt het ‘jongeren bondgenootschap’ genoemd. Dit is op initiatief van de politie gestart en het doel hiervan is dat jongeren op een andere manier gaan kijken en meedenken over de bestrijding van autobranden.

Ook defensie heeft dus ingestemd om te helpen. Hoe zij dit aankomende periode precies gaan doen is niet duidelijk. Voorgaande jaren werd het onder andere gedaan met behulp van een drone.