Defensie helpt Utrecht weer met een drone, maar welke voorlopig niet bekend

Hoog boven de daken in Utrecht vliegt deze dagen een onbemand vluchtsysteem, oftewel een drone, van Defensie. Welke het is en wat ‘ie precies doet is echter niet bekend. De gemeente mag er niks over zeggen en het Ministerie van Defensie en de politie willen er geen uitspraken voer doen.

Het is niet de eerste decembermaand waarin Defensie Utrecht te hulp schiet met een drone. De gemeente schreef eerder dit jaar al: “Een maatregel die de afgelopen jaren effectief is gebleken bij het verhogen van de pakkans, is de inzet van een onbemand vluchtsysteem in samenwerking met Defensie.”

Welke drone?

De drone kan ingezet worden om de pakkans bij autobranden of andere ongeregeldheden te vergoten. Sinds juni liepen er weer gesprekken met de gemeente, veiligheidsregio, politie en defensie over de inzet. Die hebben geleid tot een uitbreiding van de ondersteuning van defensie. “Hiermee verwachten we de heterdaadkracht nog meer te kunnen vergroten.”

Maar welke drone vliegt er boven Utrecht? Die vraag blijft onbeantwoord omdat de verschillende partijen er geen uitspraken over willen of mogen doen.

Puma en Raven

Defensie heeft meerdere types waar ze uit kunnen kiezen. Zo is er de Puma, die kan zo’n 2,5 uur in de lucht blijven met een bereik van 20 kilometer en heeft een infrarood- en een optische camera. Dit vliegtuigje werd eerder dit jaar, buiten Utrecht, ook ingezet om te controleren of mensen zich wel aan de coronamaatregelen hielden. Ook is er de Raven, een type dat maximaal 60 minuten kan vliegen met een maximale snelheid van 98 kilometer per uur. Ook deze heeft verschillende camera-types.

Zowel de Puma als de Raven worden op verzoek van civiele autoriteiten, zoals een veiligheidsregio of politie, ingezet om verkenningsvluchten te doen. De informatie die de drones verzamelen worden live verzonden naar een grondstation waar Defensiepersoneel kan meekijken. Maar welke van deze systemen, of toch nog een andere, in Utrecht ingezet wordt, is voorlopig nog geheim.