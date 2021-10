Definitief plan voor de Kanaalstraat in Utrecht bekend: eenrichtingsverkeer, 30 km/u en bredere stoepen

De gemeente Utrecht heeft het definitieve ontwerp voor de Kanaalstraat en Damstraat bekendgemaakt. In de straten mag straks maximaal 30 kilometer per uur worden gereden en het gebied moet leefbaarder en aantrekkelijker worden.

Er lag al een voorlopig ontwerp, maar nu is dus ook het definitieve ontwerp gepubliceerd. De gemeente komt met verschillende maatregelen om het gebied aantrekkelijker te maken, zodat ‘een gezonde en aantrekkelijke Kanaalstraat en Damstraat met een multiculturele uitstraling’ ontstaat.

In de Kanaalstraat-Oost geldt straks van de Damstraat naar de J.P. Coenstraat eenrichtingsverkeer en de rijrichting in de Damstraat-Noord wordt omgedraaid. De verkeerslichten op de kruising Kanaalstraat – J.P. Coenstraat gaan weg en de rijbaan in de straten wordt smaller, zodat de stoep breder is en oversteken makkelijker. In de straten liggen straks roodbruine klinkers en op de Kanaalstraat-West komen fietsstroken in het asfalt.

Bomen

De straten moeten ook groener worden: van de 53 bestaande bomen worden er zestien verplaatst naar een andere plek in de wijk. De andere bomen worden gekapt en vervangen door 89 nieuwe bomen. In speciale plantvakken komen verschillende soorten beplanting.

Voor fietsers komen er extra fietsparkeerplekken en de laad- en losvakken in de straat zijn straks op drukke tijden ook te gebruiken voor parkeren. In de omgeving komen zes ondergrondse containers voor restafval en de riolering wordt vernieuwd.

Stadsklooster

Belangrijk onderdeel van de definitieve uitwerking is het ontwerp voor het plein bij het Stadsklooster, eerder de Antoniuskerk. De gemeente heeft samen met Stichting Stadsklooster een plan gemaakt voor een groen plein waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Het Kerkplein krijgt roodbruine bakstenen en er komen grote plantenvakken met verschillende planten en bomen. Op een hoge rand rond de vakken kunnen mensen zitten. De afvalcontainers in de Abel Tasmanstraat worden anders neergezet en de fietsenrekken komen op een andere plek. De vlaggenmasten verdwijnen.

Planning

Nu het definitieve ontwerp klaar is, kan de gemeente op zoek gaan naar een aannemer die het werk gaat uitvoeren. In het najaar van 2022 beginnen de werkzaamheden in de Kanaalstraat West en die moeten eind 2023 klaar zijn.