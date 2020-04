Definitieve herinrichting Malieblad bekend; meer groen en ruimte voor fietsers Bron: Gemeente Utrecht

Het definitieve plan voor de herinrichting van het Malieblad is vrijdag gepresenteerd aan de gemeenteraad. Er komt meer ruimte voor fietsers en groen, en er wordt in de plannen rekening gehouden met cultuurhistorie. In het najaar van 2020 beginnen de werkzaamheden.