Delen Amsterdamsestraatweg in Utrecht na oplevering opnieuw op de schop; omleidingen voor auto’s

Hoewel het feest vanwege de heropening al is gevierd, gaat de Amsterdamsestraatweg in Utrecht deze maand weer op de schop. Na de oplevering zijn namelijk nog enkele punten ontdekt die aangepakt moeten worden.
De gemeente spreekt over ‘afrondende werkzaamheden’. Het gaat om punten die na de oplevering niet goed genoeg bleken te zijn. “Zo is er op de plateaus met zebrapaden sprake van spoorvorming. Dit is niet veilig. Ook zijn de perrons van de bushaltes te laag, waardoor er nu een minder veilige en toegankelijke in- en uitstap is voor iedereen”, schrijft de gemeente Utrecht.
Deze werkzaamheden vinden plaats van maandag 20 tot en met donderdag 30 oktober, en vallen grotendeels in de herfstvakantie. Winkels, woningen, bedrijven en horeca blijven volgens de gemeente bereikbaar, maar doorgaand verkeer moet op sommige momenten omrijden. Bekijk hier wanneer de omleidingen gelden.
“Echt heel vervelend”, zegt wethouder Dennis de Vries, “maar we willen dat de aannemer die opleverpunten zo snel mogelijk oplost. We gaan ons uiterste best doen om de hinder tot een minimum te beperken.”
19 ReactiesReageren
Ook meer en hogere drempels graag, want de lachgasslurpende autohurende idioten racen hier nog steeds.
Dit is niet te geloven!!!
@Teunemans: Wanneer u een jaar lang ergens aan werkt is het daarna in 1 x helemaal foutloos? Knap hoor!
De gemeente vraagt om de aannemer om wat zaken te verbeteren die na oplevering niet werken als gedacht. Lijkt mij juist een prima manier van werken.
Ik wens de eeuwige zeurders een fijne dag, zonder fouten.
Dit hadden ze al van te voren kunnen bedenken, dit college is kampioen in belastinggeld uitgeven en burgers te pesten!!!!
Goed dat het zo snel wordt opgepakt!
Toch een aannemer die wel eens vaker een klusje heeft gedaan.
@teunemans: inderdaad, die aannemers van tegenwoordig leveren broddelwerk af
Valt ook niet mee om als eerste stad in de wereld te moeten ontdekken dat er spoorvorming kan ontstaan en wat de juiste hoogte van busplateau’s is.
Zal het bestek zo slecht zijn, of heeft de aannemer niet aan zijn verplichtingen voldaan?
Oftewel wie betaald……
Staat ook ergens aangegeven dat de ASW 30 km. is?
Het gebeurd wel veel dat er toch dingen zijn die niet gaan zoals het wel bedacht is.
Het Gooilaan is een aardig voorbeeld en zo zijn er nog meer.
Of ligt het eigenlijk voortdurend aan de aannemers en projectontwikkelaars die gewoonweg niet opleveren wat ze beloven, waardoor werk steeds over en over en opnieuw moet? Degene die levert is hoofdverantwoordelijk, niet degene (de gemeente) die controleert.
Of de aannemers en projectontwikkelaars die werken met extreem goedkope ingehuurde buitenlandse gastarbeiders, die het niveau niet helemaal aankunnen?
Of grote afstand tussen managementlagen en de werkvloer: de bouwvakkers zelf? De managers die de miljoenen van de aanbestedingen vooral richting zichzelf en de aande3lhouders (en investment funds) wegsluizen en niet richting de uitvoerende medewerkers. Daar wordt steeds weer op bezuinigd en die worden schandalig betaald en behandeld, dus gooien ze er uiteindelijk ook met de pet na. Al helemaal als ze via (louche) uitzendbureaus werken, de taal niet machtig zijn en uit het buitenland komen.
Gastarbeid is het probleem in Nederland. Dat zijn NIET de vluchtelingen. Blijkt ook uit zo’n beetje alle cijfers.
@van Dam
Het zijn de aannemers/ projectontwikkelaars die kampioen zijn in belastinggeld wegsluizen, niet de gemeente, die is slechts opdrachtgever en besteed dingen aan en uit. Dat zijn ze namelijk verplicht in de van bovenaf opgelegde, neoliberale, marktwerking, waar slechts enkelen (met behulp van jouw belastinggeld) rijk in worden.
Lang leve de rechts economische neo-liberale economie! (not).
Als de wethouder deze aanpassingen niet had verwoord als ‘echt heel vervelend’, maar als ‘tweede oplevering’, dan was er voor niemand een geldige reden om te zeuren. Een tweede oplevering, waarin een lijstje met verbeterpunten wordt afgewerkt, is heel gebruikelijk in de bouw.
Dit is geen incident. Straatwerk gaat in Utrecht nooit in één keer goed. De gemeente heeft een zeldzaam talent om aannemers te selecteren die slechte kwaliteit leveren.
Alweer?
Ik neem dat er dan elders een project gaat sneuvelen om deze kosten op te vangen.
Sorry hoor, maar de stoep bij bushaltes te laag???
Moest dat door die aannemer opnieuw worden uitgedacht? Of had ie ff digitaal kunnen checken (tegenwoordig met AI zo gevonden) of ergens anders in de stad kunnen meten hoe groot t hoogteverschil tussen de straat en de stoep bij bushaltes moet zijn?
Onbegrijpelijke misser. Maar natuurlijk is de gemeente weer coulant. En sluiten we de straat gewoon weer even paar weken af. Ook nu Lot weg is gaat t geklungel gewoon door….. tja…
@Van Dam
Doe niet zo overspannen joh.
De aannemer heeft z’n werk niet helemaal netjes gedaan, en de gemeente roept de aannemer terug om het alsnog in orde te maken.
Precies wat je verwacht dat een gemeente doet, als het gaat om -met ons belastinggeld- betaald werk.
Wat vooral zeer onveilig is dat je tegenwoordig de bus kan inhalen als deze bij een bushalte staat. Heb al menig bijna-ongeval zien gebeuren dat een ongeduldige automobilist nog even snel de bus inhaalt en bijna frontaal op een tegenligger botst. Er had gewoon een middengeleider moeten komen of zorgen dat je niet van rijbaan kan wisselen. Zo zonde want het blijft nu een gevaarlijke weg.
@drempels:
Eens!