Delen Amsterdamsestraatweg in Utrecht na oplevering opnieuw op de schop; omleidingen voor auto’s

Hoewel het feest vanwege de heropening al is gevierd, gaat de Amsterdamsestraatweg in Utrecht deze maand weer op de schop. Na de oplevering zijn namelijk nog enkele punten ontdekt die aangepakt moeten worden.

De gemeente spreekt over ‘afrondende werkzaamheden’. Het gaat om punten die na de oplevering niet goed genoeg bleken te zijn. “Zo is er op de plateaus met zebrapaden sprake van spoorvorming. Dit is niet veilig. Ook zijn de perrons van de bushaltes te laag, waardoor er nu een minder veilige en toegankelijke in- en uitstap is voor iedereen”, schrijft de gemeente Utrecht.

Deze werkzaamheden vinden plaats van maandag 20 tot en met donderdag 30 oktober, en vallen grotendeels in de herfstvakantie. Winkels, woningen, bedrijven en horeca blijven volgens de gemeente bereikbaar, maar doorgaand verkeer moet op sommige momenten omrijden. Bekijk hier wanneer de omleidingen gelden.

“Echt heel vervelend”, zegt wethouder Dennis de Vries, “maar we willen dat de aannemer die opleverpunten zo snel mogelijk oplost. We gaan ons uiterste best doen om de hinder tot een minimum te beperken.”