Delen Langerakbaan in Utrecht twee keer dicht vanwege werkzaamheden

Delen van de Langerakbaan in Utrecht worden komende periode twee keer afgesloten vanwege onderhoudswerkzaamheden. Dat gebeurt eind augustus en begin september.

Het asfalt op een deel van de Langerakbaan in Leidsche Rijn is volgens de gemeente aan vernieuwing toe en dat geldt ook voor een rotonde. Het gaat om het deel dat tussen de Vicuslaan en ’t Zand ligt, en om de rotonde bij de Vicuslaan.

Fase 1

Op vrijdag 25 augustus beginnen de werkzaamheden met het afbreken van deze rotonde. “Dit kan geluid geven in de omgeving”, schrijft de gemeente. Een dag later wordt het beton van de binnencirkel van de nieuwe rotonde gegoten en dit moet twee dagen drogen.

Van 25 augustus 20.00 uur tot en met 28 augustus 06.00 uur is het deel van de Langerakbaan tussen de Oudenrijnseweg en de Vlindersingel afgesloten voor verkeer. “Het doorgaande autoverkeer leiden we om via de Oudenrijnseweg, de N198, de Landschapsbaan en de Burgemeester Middelweerdbaan. Fietsers en voetgangers kunnen gewoon langs het werk.”

Fase 2

Op vrijdag 8 en zaterdag 9 september wordt het oude asfalt van de Langerakbaan tussen de Vicuslaan en ’t Zand weggehaald. Ook dit kan volgens de gemeente geluidsoverlast veroorzaken. Op 10 september wordt het nieuwe asfalt aangebracht.

Van 8 september 20.00 uur tot en met 11 september 06.00 uur is dit deel van de Langerakbaan afgesloten. “Het doorgaande autoverkeer leiden we om via de Oudenrijnseweg, de N198, de Landschapsbaan en de Burgemeester Middelweerdbaan. Fietsers en voetgangers volgen ook een omleiding.”

Openbaar vervoer

Bij de planning van fase 2 houdt de gemeente een slag om de arm, want als er regen valt moeten de werkzaamheden worden verplaatst. “In dat geval informeren we weggebruikers en omwonenden via borden langs de weg op de Langerakbaan […].”

Tot slot hebben de werkzaamheden ook invloed op buslijn 4. Tijdens beide fases is de Kreekraklaan de laatste halte. Dat betekent dat de haltes De Woerd, Tweede Westerparklaan, Het Zand en Utrecht Terwijde komen te vervallen. Reizigers wordt aangeraden de reisplanner te raadplegen voor actuele informatie.