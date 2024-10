Delen parallelbaan A12 bij Utrecht komende week afgesloten: ‘Hou rekening met extra reistijd’ Foto: Ton Borsboom/Rijkswaterstaat

Delen van de parallelbaan van A12 bij Utrecht zijn volgende week vanwege verschillende werkzaamheden afgesloten. Het gaat met name over het deel tussen de knooppunten Oudenrijn en Lunetten in de richting van Arnhem.