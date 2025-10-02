Delen van de Nieuwegracht in Utrecht opnieuw afgesloten

De herstelwerkzaamheden aan de kluis- en werfkelders bij Kromme Nieuwegracht 8 en 10 starten vanaf 6 oktober. Hiervoor wordt de straat vanaf het pand tot aan de gracht opengebroken.

De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind april 2026. Tot 1 maart 2026 zijn de huisnummers 4 t/m 12 niet bereikbaar voor auto’s en fietsers. Ook voor voetgangers is dit deel van de straat dagelijks tussen 07.00 en 16.00 uur afgesloten.

Tijdens de werkzaamheden worden de gewelven versterkt en voorzien van een waterwerende laag. De kluismuur bij Kromme Nieuwegracht 4 t/m 12 is inmiddels al hersteld; hierbij is ook de fundering in het water vernieuwd.

Onderzoek tussen Paulusbrug en Pausdam

Van 14 tot en met 17 oktober vindt er onderzoek plaats naar de kelders aan de oostzijde van de Nieuwegracht, tussen Paulusbrug en Pausdam (huisnummers 2 t/m 24). Dit deel van de straat is die dagen tussen 08.00 en 18.00 uur afgesloten voor verkeer. Voetgangers kunnen er wel langs.

Het onderzoek gebeurt samen met de eigenaren van de werfkelders en richt zich op mogelijke herstelplannen. Daarnaast wordt samen met Eneco gekeken of tegelijkertijd ook de warmteleiding vervangen kan worden. De verwachting is dat deze werkzaamheden eind 2026 plaats zullen vinden.

Ken jij de verhalen achter Catharijne? Gerard Aaftink brengt een boek uit over het onderbelichte stadsdeel en is – in samenwerking met DUIC – een crowdfunding gestart om de productie van het boek te realiseren. Ben je nieuwsgierig naar de rijke geschiedenis van Catharijne en wil je een nieuw beeld van Utrecht? Steun dan de crowdfunding en reserveer ‘Catharijne op een kantelpunt’.