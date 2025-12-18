Demissionair minister-president Dick Schoof bezoekt Voedselbank Ondiep-Overvecht: ‘Ik heb diepe bewondering voor wat de vrijwilligers hier doen’

Demissionair minister-president Dick Schoof bracht op woensdag 17 december een bezoek aan Voedselbank Ondiep-Overvecht. Tijdens het werkbezoek ging Schoof in gesprek met de vrijwilligers, die hem vertelden wat de voedselbank betekent voor mensen in armoede. Daarnaast hielp hij met het uitgeven van feestdagenpakketten. “Vandaag heb ik gezien hoe de voedselbanken dagelijks het verschil maken voor mensen die het moeilijk hebben”, aldus Schoof.

Utrecht telt in totaal zeven verschillende uitgiftepunten van de voedselbank: Kanaleneiland, Lombok, Lunetten, Ondiep-Overvecht, Rivierenwijk, Utrecht-Oost en Zuilen. Ook Leidsche Rijn heeft een eigen locatie, maar deze valt officieel niet onder de stichting Voedselbank Utrecht. Wekelijks deelt Voedselbank Utrecht zo’n 700 voedselpakketten uit op deze zeven locaties en ondersteunt daarmee bijna 2000 Utrechters.

Het uitgiftepunt in Ondiep-Overvecht, waaraan Schoof een bezoek bracht, is het grootste: zo’n 260 Utrechtse huishoudens komen hier wekelijks langs voor voedsel.

‘Diepe bewondering’

Tijdens het werkbezoek aan dit uitgiftepunt kreeg de demissionair minister-president onder andere inzicht in de organisatie en de structuur van Voedselbanken Nederland. Ook leerde hij hoe de voedselvoorziening en de distributie bij hen is georganiseerd. “Vandaag heb ik gezien hoe de voedselbanken dagelijks het verschil maken voor mensen die het moeilijk hebben. Ik heb diepe bewondering voor wat de vrijwilligers hier doen”, aldus Schoof.

Schoof benadrukte dat niemand mag achterblijven in een welvarend land als Nederland. Volgens hem moeten we er met elkaar voor zorgen dat iedereen toegang heeft tot basisbehoeften zoals voedsel. “De verhalen achter de mensen die ik vandaag heb ontmoet hebben grote indruk op mij gemaakt”, vertelt Schoof.

Dure decembermaand

Henk Staghouwer, voorzitter van Voedselbanken Nederland, vertelt dat het specifiek rond deze tijd – met alle feestdagen – een lastige periode is voor mensen die in armoede leven. “Juist in de dure decembermaand hebben mensen in armoede moeite om rond te komen”, aldus Staghouwer. Volgens hem durven veel mensen uit schaamte of onwetendheid geen hulp te vragen.

“Het is belangrijk dat we drempels wegnemen en de bekendheid van de voedselbank vergroten”, benadrukt hij. “We waarderen het daarom enorm dat de minister-president ons een bezoek heeft gebracht en we hem kunnen hebben laten zien wat voor fantastisch werk onze vrijwilligers doen.”

Ondiep-Overvecht

Voedselbank Ondiep-Overvecht is gevestigd in ontmoetingscentrum NOA aan de Moldaudreef in Overvecht. Hier werken zij samen met verschillende andere maatschappelijke organisaties, zoals het Leger des Heils, ROC Midden Nederland en de Werkwinkel.

Het bijzondere aan Voedselbank Ondiep-Overvecht, in vergelijking met de andere voedselbanken in Utrecht, is dat de deelnemers op dit uitgiftepunt zelf kunnen bepalen welke producten zij wekelijks mee naar huis nemen. Door middel van een winkelconcept wordt al het voedsel, net zoals in een ‘normale’ winkel, in schappen geplaatst.

“Mensen kunnen letterlijk een mandje pakken en boodschappen doen”, vertelde een van de vrijwilligers eerder aan DUIC. Ieder huishouden krijgt een aantal punten om boodschappen te kunnen doen. “Een huishouden van 3 tot 4 personen krijgt bijvoorbeeld 17 punten, waarbij een pak rijst 1 punt ‘kost’ en een fles zonnebloemolie 3 punten.”

Het winkelconcept heeft twee voordelen, vertelde vrijwilliger Nico Jongerius destijds aan DUIC. “Het zorgt voor meer waardigheid en minder voedselverspilling.” Volgens hem maakt het winkelconcept en de keuzevrijheid die daarbij komt kijken een groot verschil in de ervaring van de voedselbankdeelnemers. “Het helpt bij het verlagen van de drempel”, vertelde hij toen.

Wat betreft de voedselverspilling geeft Nico het voorbeeld van een gezin dat wekelijks pasta ontvangt in de pakketten van de voedselbank. “Omdat ze niet ondankbaar willen zijn, nemen ze het gewoon mee. Maar eigenlijk eten ze helemaal geen pasta”, lichtte hij toe. Door de voedselkeuze bij de deelnemer zelf neer te leggen, kunnen zij kiezen wat ze wél nodig hebben. Op deze manier wordt al het verkregen eten optimaal benut.