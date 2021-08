Demonstranten Unmute Us lopen zaterdag protestmars door Utrechtse binnenstad

De route die festivalorganisatoren, leveranciers, artiesten, evenementenlocaties en sympathisanten zaterdag tijdens het Unmute Us-protest lopen is bekend. De demonstratie begint Bij Park Lepelenburg en trekt daarna door de Utrechtse binnenstad om op dezelfde plek weer te eindigen.

Eerder deze week werd bekend de festival- en evenementensector in verschillende Nederlandse steden een protestmars wilde lopen. Reden hiervoor was het verlengen van de coronamaatregelen tot ten minste 19 september en dat betekende in feite dat er een streep werd gezet door de festivalzomer.

Iedereen die zaterdag meeloopt tijdens de demonstratie wil dat feesten en evenementen weer op volle toeren kunnen draaien. Daarom gaan zij zaterdag 21 augustus de straat op in de Utrechtse binnenstad.

Route

De demonstranten verzamelen zich zaterdag om 14.00 uur bij Park Lepelenburg. Vanaf dit punt lopen zij een protestmars dwars door de stad. Deelnemers aan de mars hebben één wens: vanaf 1 september moeten feesten en festivals weer op volle capaciteit kunnen draaien.

De demonstranten trekken na een openingswoord de stad in. Via de Maliebaan lopen zij naar de Nachtegaalstraat en vervolgen hun pad richting Janskerkhof. De groep gaat langs de Neude naar het Vredenburg. Daarna leidt de protestmars via de Catharijnesingel en het Ledig Erf terug naar de Maliesingel. Het eindpunt van de mars is Park Lepelenburg.

Voor en door

Volgens de organisatoren van de protestmars zal duidelijk te zien zijn dat de demonstratie voor én door de evenementenbranche en bezoekers is. “Organisatoren, dj’s, performers en sprekers zullen hier hun moment pakken om het gemis van de festivals uit te drukken in woorden én muziek middels mobiele trucks die mee zullen rijden in de protestmars”, schrijven zij.

De protestmars is georganiseerd met de hulp van een groot aantal Utrechtse festivals. Hieronder zijn By the Creek, Central Park Festival, De Leuke, Down The Rabbit Hole, Into The Woods, Lief Festival en Soenda. Artiesten als dj Bone, Joost van Bellen, Michel de Hey en Abstract Division zijn ook bij de demonstratie aanwezig.

Unmute Us

Protestmars Unmute Us wordt naast Utrecht in vier andere steden gelopen. Tijdens de demonstraties komen 1.500 aangesloten partijen uit de volledige Nederlandse evenementenbranche samen.