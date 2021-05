Demonstratie aangekondigd op Jaarbeursplein in solidariteit met Palestijnen

De opgelopen spanningen en het geweld tussen Israël en Palestina houden ook veel mensen in Nederland bezig. Op vrijdag staat er een solidariteitsdemonstratie voor de Palestijnen gepland op het Jaarbeursplein in Utrecht.

Onder de noemer Free Palestina wordt er vrijdag tussen 17.00 en 19.00 uur gedemonstreerd op het plein naast station Utrecht Centraal. Op de flyer die verspreid is staat: “Het minste wat we kunnen doen is laten zien dat wij onze broeders en zusters ook supporten.”

De afgelopen dagen zijn er al meerdere solidariteitsdemonstraties in Nederland geweest.

Bij het opgelaaide conflict tussen Israël en de Palestijnen zijn al tientallen doden gevallen.