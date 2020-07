Demonstratie op 4 juli in Utrecht verboden: kans op ernstige ongeregeldheden door relschoppers

De demonstratie van ‘Nederland in opstand’ die op 4 juli op het Jaarbeursplein in Utrecht had moeten plaatsvinden is verboden. De gemeente en politie hebben signalen ontvangen waaruit blijkt dat verschillende groepen mensen de demonstratie willen aangrijpen om ernstige ongeregeldheden te veroorzaken.

Voor de tweede keer is een aangekondigde demonstratie van de groep die zich Nederland in opstand noemt, verboden in Utrecht. Op 4 juli wilden zij naar het Jaarbeursplein komen vanwege een protest onder de noemer ‘Stop de 1,5 meter waanzin. Vrijheid politiegeweld’.

Relschoppers

De gemeente ging er vanuit dat de demonstratie kon plaatsvinden, maar de afgelopen dagen zijn er signalen binnengekomen dat relschoppers naar Utrecht willen komen. “De driehoek (gemeente, openbaar ministerie en politie) heeft de afgelopen dagen concrete signalen van de politie ontvangen waaruit blijkt dat een aanzienlijke en diverse groep mensen de demonstratie wil aangrijpen om ernstige ongeregeldheden te veroorzaken.”

De driehoek betreurt dat de demonstratie door de ‘dreiging van geweld’ nu niet door kan gaan en daarmee op dit moment geen invulling kan worden gegeven aan het grondrecht tot demonstreren. “Dit is geen lichthartig besluit. Het is zeer betreurenswaardig dat dat het grondrecht tot demonstratie moet worden ingeperkt omdat een grote groep personen er op uit is om de demonstratie aan te grijpen om wanordelijkheden en geweld te plegen.”

Toch demonstreren

De organisator van de demonstratie heeft aan de gemeente laten weten niet te geloven dat er daadwerkelijk informatie is dat grote groepen relschoppers en hooligans uit zijn op het plegen van wanordelijkheden en geweld tijdens zijn demonstratie. Hij wil zaterdag gebruik maken van zijn grondwettelijke recht en heeft aangegeven ook bij een eventueel verbod alsnog te demonstreren. Hij houdt er rekening mee dat ook andere groeperingen zich bij zijn demonstratie aansluiten.