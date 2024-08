Demonstratie tegen collectieve straf voor FC Utrecht-supporters: ‘Absurde maatregel’

Supportersgroepen van FC Utrecht organiseren komende zondag een demonstratie. Het protest richt zich tegen de straf die burgemeester Dijksma oplegde na de rellen die ontstonden na de finale van de play-offs in mei. FC Utrecht speelt zondag de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen en daar mag tot ongenoegen van de supporters geen publiek bij aanwezig zijn.

Eind mei liep het na de finale van de play-offs tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles flink uit de hand, toen een grote groep FC Utrecht-supporters zich buiten het stadion tegen de politie keerde. Er is geschoten door verschillende agenten en meerdere agenten raakten gewond. Relschoppers belaagden de politie met onder meer ijzeren staven. Ook gooiden ze met stenen en fietsen.

Er werden verschillende stadionverboden uitgedeeld en burgemeester Dijksma besloot naar aanleiding van de rellen meerdere maatregelen te nemen. Een van die maatregelen is dat de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen, komende zondag, zonder publiek gespeeld moet worden. Supportersverenigingen van FC Utrecht probeerden tevergeefs om de collectieve straf van tafel te krijgen. Burgemeester Dijksma blijft vasthouden aan de maatregel.

De supportersverenigingen hebben daarom nu besloten zondag van zich te laten horen. Niet in het stadion dus, maar met een demonstratie. “Dijksma kiest ervoor om 23.000 supporters te straffen voor de acties van een kleine groep. Dit kan niet!” aldus de verenigingen, die verder spreken van een “absurde maatregel”.

In overleg

De deelnemers aan de demonstratie willen hun stem laten horen ‘tegen dit geluid en de beeldvorming die daar omheen is gehangen door de burgemeester’. “Deze demonstratie wordt vanuit alle gelederen rond de club gesteund en is in overleg georganiseerd. Alle supportersgroepen zullen bij de demonstratie aansluiten”, zo staat in de aankondiging.

De demonstratie begint om 12.00 uur bij het stadhuis. Om 12.30 uur lopen de deelnemers via de Oudegracht naar het Ledig Erf, waar om 13.30 uur de demonstratie eindigt. De organisatie roept demonstranten op geen gezicht bedekkende kleding te dragen en geen vuurwerk af te steken.